Почему ЦУМ не стал бутик-центром и как сохранил демократичные цены?

Источник материала: СТВ

ЦУМу исполнилось 55 лет. Идет ли предприятие в ногу со временем, мы спросили главу Советского района г. Минска в программе «Большой город» .

Юрий Трущенко, глава Советского района г. Минска:

Предприятие, с моей точки зрения, даже не идет в ногу со временем, а где-то даже его опережает. Могу сказать открыто, что я являюсь стандартным и частым покупателем в ЦУМе. Если не каждую неделю, то раз в две недели обязательно попадаю в ЦУМ.

Это в дни скидок?

Юрий Трущенко:

Стараюсь, конечно же, попасть в субботу, в дни скидок, в вечернее время. В ЦУМе мне все нравится. Те процессы, которые проходят в части модернизации второго этажа, которые произошли, четвертого этажа – все сделано достаточно современно, удобно, доступно и понятно. Сегодня некогда даже иногда пользоваться услугами продавца – ты и так интуитивно уже чувствуешь, где что находится, где что можно выбрать и купить. И ассортимент широчайший. Направлен, конечно, на товары отечественного производства.

Почему ЦУМ так и не превратился в шикарный бутик с брендами? Москвичи удивляются, потому что у них там космические цены на дорогие бренды?