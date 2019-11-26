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Почему ЦУМ не стал бутик-центром и как сохранил демократичные цены?

27.11.2019 13:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

ЦУМу исполнилось 55 лет. Идет ли предприятие в ногу со временем, мы спросили главу Советского района г. Минска в программе «Большой город».

Юрий Трущенко, глава Советского района г. Минска:
Предприятие, с моей точки зрения, даже не идет в ногу со временем, а где-то даже его опережает. Могу сказать открыто, что я являюсь стандартным и частым покупателем в ЦУМе. Если не каждую неделю, то раз в две недели обязательно попадаю в ЦУМ.

Это в дни скидок?

Юрий Трущенко:
Стараюсь, конечно же, попасть в субботу, в дни скидок, в вечернее время. В ЦУМе мне все нравится. Те процессы, которые проходят в части модернизации второго этажа, которые произошли, четвертого этажа – все сделано достаточно современно, удобно, доступно и понятно. Сегодня некогда даже иногда пользоваться услугами продавца – ты и так интуитивно уже чувствуешь, где что находится, где что можно выбрать и купить. И ассортимент широчайший. Направлен, конечно, на товары отечественного производства.

Почему ЦУМ не стал бутик-центром и как сохранил демократичные цены?

Почему ЦУМ так и не превратился в шикарный бутик с брендами? Москвичи удивляются, потому что у них там космические цены на дорогие бренды?

Юрий Трущенко:
С моей точки зрения, это, все-таки, правильный расчет руководства предприятия. Дорогие бренды продукции, дорогие цены – увы, не всем по карману, поэтому сделана ставка на достаточно высокого качества товары отечественного производства, что, в общем-то, себя и оправдывает. ЦУМ из года в год прирастает по объемам розничного товарооборота, увеличивается прибыль, полученная предприятием. Все мы видим те преобразования, которые в нем происходят. Поэтому ставка совершенно верная. В Советском районе, например, 16 центров, где представлен достаточно широчайший выбор любой брендовой или бутиковой продукции, которую необязательно всю собирать в ЦУМе – можно пойти в любой другой магазин и, в общем-то, ее купить.

Люди в материале: Юрий Трущенко
 
Теги: Минск
 
 
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ЦУМу исполнилось 55 лет. Идет ли предприятие в ногу со временем, мы спросили главу Советского района г. Минска в программе «Большой город». Юрий Трущенко, глава...
 
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