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Обскакали весь мир. Как китайцы превратили страну в супердержаву

27.11.2019 13:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Обскакали весь мир. Как китайцы превратили страну в супердержаву
shutterstock.com

В 2019 году исполнилось 70 лет со дня образования Китайской Народной Республики. За последние десятилетия это государство из аграрного и отсталого превратилось в мирового лидера. Благодаря чему стало возможным китайское чудо? Что из опыта Поднебесной можно взять на вооружение белорусам? «АиФ» разбирается в вопросах вместе с экспертами.

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- Целый ряд факторов повлиял на развитие Китая. Я бы выделил три основных. Прежде всего, если говорить о внутренних ресурсах и резервах страны, - это наличие дисциплинированной, воспитанной и дешевой рабочей силы, - в интервью «АиФ» рассказал кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой языкознания и страноведения Востока факультета международных отношений Белорусского государственного университета Виталий БОРОВОЙ. - Но сам по себе этот фактор - ещё не гарант успеха. Он мог бы и не «выстрелить», если бы не внешнеполитическая ситуация, которая сложилась в 70-80-е годы XX века.

По словам эксперта, в это время Китай начал сближение с США и их союзниками в регионе, прежде всего, с Японией.

- До 1972 года Китай находился в состоянии частичной изоляции. Затем изоляция превратилась в активное взаимодействие между КНР и как мировым, так и региональным сообществами. Это позволило в последующие десятилетия привлечь в страну большое количество инвестиций, технологий, а также иностранной помощи в разных видах. Главное, Китай сумел встроиться в производственные цепочки, которые формировались в регионе. Развитие Китая можно объяснить с помощью теории Кэна Акамацу, которая называется «стая летящих гусей».

Китай занял своё место в мировой экономике, утвердился на нем, а потом на базе этого стал развиваться дальше.

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Большой китайский разворот

По словам Виталия Борового, успех Китая стал возможен благодаря прагматизму руководства. Так, поворот в сторону Запада начал ещё экс-председатель КНР Мао Цзэдун. А вот другому китайскому государственному деятелю Дэну Сяопину удалось перенести политическую благожелательность со стороны США и союзников в экономическую плоскость и развить страну.

- От тогдашних правителей Китая это требовало большой политической смелости. Даже для Мао, который был несомненным лидером и решения которого никто не мог оспаривать, пойти на контакт с Западом было непростым шагом. Всё-таки незадолго до того Китай рассматривал Штаты как внешнего врага.

Эксперт разъясняет, почему Запад, несмотря на разность идеологий, пошел на сближение с Поднебесной.

- В конце 60-х годов прошлого века США потерпели ряд поражений на международной арене. Существенно уменьшилась их экономическая роль в мире. Наглядным подтверждением этому стала девальвация доллара, «отвязка» его от золота. После 1969 года стало очевидным поражение Штатов во Вьетнаме. Одновременно с этим всё большую активность проявлял СССР. Союз добился успехов и в сфере экономики, и в военном строительстве. На этом фоне США пересмотрели свою давнюю политику (после корейской войны они поддерживали гоминдановский режим в Тайване). Американское руководство первым сделало шаг навстречу, сообщив, что готово к переговорам с Китаем на самом высоком уровне.

Главной целью Штатов, согласно планам президента Ричарда Никсона и госсекретаря Генри Киссинджера, было привлечь восточного партнёра на свою сторону и включить его в антисоветскую коалицию.

- Сделать это было несложно, поскольку с конца 50-х годов Китай по разным причинам был настроен весьма антисоветски.

Обскакали весь мир. Как китайцы превратили страну в супердержаву
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Капитализм и социализм

- Китай был одним из самых успешных государств мира на протяжении тысячелетий. Он ослабел в середине XIX века, когда был разделен западными державами на сферы влияния. Но даже после этого, когда в политике царил хаос, а хозяйство пребывало в глубоком кризисе, Китай сохранил очень развитую культуру и науку. И новый подъём начался с того, что Дэн Сяопин в конце 1970-х годов вернул стране тот характер экономики, который был ей свойственен с древности, - в свою очередь считает профессор Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей МАСЛОВ. - Это, с одной стороны, абсолютная свобода предпринимательства на нижнем и среднем уровнях, а с другой - контроль государства над всеми базовыми отраслями - финансами, энергетикой, металлургией, машиностроением. В КНР не было приватизации, правительство продолжало поддерживать государственный сектор промышленности даже в ту пору, когда он приносил убытки.

По мнению эксперта, руководство компартии повело себя очень прагматично. Не отказываясь от коммунистической идеологии и не меняя систему политической власти, оно отвергло старые экономические догмы, которые сочло неэффективными. В результате впервые в мировой истории в КНР была создана уникальная модель экономики, которая сочетает принципы социализма и капитализма.

Обскакали весь мир. Как китайцы превратили страну в супердержаву
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Две культуры

Сегодня китайцы работают со всем миром. Беларусь - не исключение. Совместные проекты двух государств на слуху. Чего стоит один лишь Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень».

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Китайцы приезжают в Беларусь не только чтобы работать, они также получают здесь образование. Государство радо их видеть. Это становится понятным уже в аэропорту «Минск», когда видишь информационные табло с надписями на китайском.

Белорусы и китайцы сосуществуют гармонично. Но взаимопроникновение культур поначалу всегда вызывает определённые опасения, например, касательно перспективы массового переселения китайцев в нашу страну. Возможно ли это в принципе?

- Опасения перед так называемой «жёлтой угрозой» в разных формах повсеместно возникают и пропадают периодически начиная со второй половины XIX века, - утверждает Виталий Боровой. - Например, в 70-80-е годы прошлого века американцы, чья экономика находилась в упадке, боялись установления мировой гегемонии Японии. На Западе существовали опасения по поводу притока японских товаров и инвестиций на местные рынки.

Беларуси опасаться нечего. Китайцы приезжают к нам, чтобы заниматься бизнесом, зарабатывать деньги на своих же проектах. Но затем они либо возвращаются домой, либо переезжают в другие страны. Большинство китайцев не рассматривают нашу страну с точки зрения постоянного проживания. Наш климат для них некомфортный.

Сотрудничество с Китаем не должно вызывать опасений. Напротив, то, что эта страна приходит к нам с проектами, выгодно. Беларуси необходимо встраиваться в эти новые финансовые, торговые и иные потоки.

По мнению эксперта, Поднебесная очень хорошо относится к Беларуси. Наша роль в политической жизни Китая значительно выше, чем могла бы быть с учётом небольших размеров нашего государства.

- Этот политический капитал белорусская сторона пытается превратить в экономическое достижение. Такой подход можно только приветствовать.

 
Теги: Минск
 
 
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