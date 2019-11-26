Серега прокомментировал скандальный клип с NEMONATIK

Источник материала: Tut.by

Рэпер Серега, который сейчас все чаще выступает под псевдонимом Полиграф Шарикофф, прокомментировал клип, в котором пользователи увидели троллинг украинского артиста Дмитрия Монатика.

Тот самый клип, в котором зрители приняли актера за Монатика. Фото: скриншот видео YouTube-канал Новый Гарлем

На днях Сергей Пархоменко опубликовал видео на песню «Миллион просмотров за день». В ней звучат такие слова: «я пою откровенную чушь», «все будут меня боготворить и слушать», «соберу миллион просмотров за день». В этом, а еще в присутствии в кадре мужчины, который похож на украинского певца Дмитрия Монатика, пользователи увидели троллинг. Но Серега утверждает, что это не троллинг, а пародия.

— Ну снял я в клипе мужика с бородой и в шляпе, который на Диму [Монатика] похож издалека, но так он такой от рождения, ему что руки на себя наложить и не жить теперь? Был бы у меня знакомый, похожий на Джастина Бибера или подруга, похожая на Maruv — я бы их взял, — написал Пархоменко в Instagram.

Тот самый клип:

По словам Сереги, певец Монатик позвонил ему из Америки, чтобы обсудить эту ситуацию. Чтобы ни у кого не возникало вопросов по поводу мужчины, который снялся в клипе, музыкант пообещал в титрах написать: NEMONATIK. Сам парень, который снялся в клипе — это саксофонист Виталий, который вскоре начнет выступать с Серегой на одной сцене. И который уже, к слову, завел Instagram @nemonatik_official .

Настоящий Монатик уже объявил большой концерт в Минске в 2020 году Когда: 24 октября, 19.00 Где: « Минск-Арена » Сколько: от 40 до 105 рублей. Танцпол — 70 рублей, фан-зона — 90 рублей. Купить билет

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