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Серега прокомментировал скандальный клип с NEMONATIK
Источник материала: Tut.by
Рэпер Серега, который сейчас все чаще выступает под псевдонимом Полиграф Шарикофф,
На днях Сергей Пархоменко опубликовал видео на песню «Миллион просмотров за день». В ней звучат такие слова: «я пою откровенную чушь», «все будут меня боготворить и слушать», «соберу миллион просмотров за день». В этом, а еще в присутствии в кадре мужчины, который похож на украинского певца Дмитрия Монатика, пользователи увидели троллинг. Но Серега утверждает, что это не троллинг, а пародия.
— Ну снял я в клипе мужика с бородой и в шляпе, который на Диму [Монатика] похож издалека, но так он такой от рождения, ему что руки на себя наложить и не жить теперь? Был бы у меня знакомый, похожий на Джастина Бибера или подруга, похожая на Maruv — я бы их взял, —
Тот самый клип:
По словам Сереги, певец Монатик позвонил ему из Америки, чтобы обсудить эту ситуацию. Чтобы ни у кого не возникало вопросов по поводу мужчины, который снялся в клипе, музыкант пообещал в титрах написать: NEMONATIK. Сам парень, который снялся в клипе — это саксофонист Виталий, который вскоре начнет выступать с Серегой на одной сцене. И который уже, к слову, завел Instagram
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Рэпер Серега, который сейчас все чаще выступает под псевдонимом Полиграф Шарикофф, прокомментировал клип, в котором пользователи увидели троллинг украинского...
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