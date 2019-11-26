ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Серега прокомментировал скандальный клип с NEMONATIK

27.11.2019 13:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Рэпер Серега, который сейчас все чаще выступает под псевдонимом Полиграф Шарикофф, прокомментировал клип, в котором пользователи увидели троллинг украинского артиста Дмитрия Монатика.

Тот самый клип, в котором зрители приняли актера за Монатика. Фото: скриншот видео YouTube-канал Новый Гарлем

На днях Сергей Пархоменко опубликовал видео на песню «Миллион просмотров за день». В ней звучат такие слова: «я пою откровенную чушь», «все будут меня боготворить и слушать», «соберу миллион просмотров за день». В этом, а еще в присутствии в кадре мужчины, который похож на украинского певца Дмитрия Монатика, пользователи увидели троллинг. Но Серега утверждает, что это не троллинг, а пародия.

— Ну снял я в клипе мужика с бородой и в шляпе, который на Диму [Монатика] похож издалека, но так он такой от рождения, ему что руки на себя наложить и не жить теперь? Был бы у меня знакомый, похожий на Джастина Бибера или подруга, похожая на Maruv — я бы их взял, — написал Пархоменко в Instagram.

Тот самый клип:

По словам Сереги, певец Монатик позвонил ему из Америки, чтобы обсудить эту ситуацию. Чтобы ни у кого не возникало вопросов по поводу мужчины, который снялся в клипе, музыкант пообещал в титрах написать: NEMONATIK. Сам парень, который снялся в клипе — это саксофонист Виталий, который вскоре начнет выступать с Серегой на одной сцене. И который уже, к слову, завел Instagram @nemonatik_official.

Настоящий Монатик уже объявил большой концерт в Минске в 2020 году

Когда: 24 октября, 19.00

Где: «»

Сколько: от 40 до 105 рублей. Танцпол — 70 рублей, фан-зона — 90 рублей.

Купить билет

Читайте также

Светлана Лобода снялась в новом клипе Тилля Линдеманна
Парни из Минска сколотили группу и собирают солд-ауты в Европе. И вы о них еще не слышали

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересный концерт

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рэпер Серега, который сейчас все чаще выступает под псевдонимом Полиграф Шарикофф, прокомментировал клип, в котором пользователи увидели троллинг украинского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Совместные производства и взаимные поставки. Чем экономики Беларуси и Кыргызстана интересны друг другу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • жилетки летние мужские вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика