«Среда развлечений» в Могилеве: много интересного для театралов, будущих молодоженов и спидкуберов

В драмтеатре дают романтическую комедию в двух действиях «Я беру этого парня». Эта нью-йоркская история на могилевской сцене не оставит вас равнодушными. Начало в 18.30.
Пятница, 29 ноября
В Могилеве «Черная пятница» — время, когда магазины радуют скидками и можно урвать что-то за хорошую цену. Собрали предложения здесь.
В музее этнографии открывается фотовыставка новогодних открыток PF. Это особый формат фототворчества, такие открытки делают сами фотографы для того, чтобы дарить своим друзьям. Они могут быть предметом коллекционирования. Начало в 17.00.
Еще можно успеть посмотреть в кино долгожданную премьеру «Аббатство Даунтон». Это полнометражное продолжение популярного сериала, полюбившегося многим своими персонажами и неожиданными поворотами сюжетной линии.
Суббота, 30 ноября
В Могилеве в главном корпусе БРУ на проспекте Мира, 43, пройдет турнир по спидкубингу. Участники будут соревноваться в сборе кубика Рубика на время. Мероприятие пройдет в аудитории 531 и 533. Регистрация участников с 9.00.
В «Читайбурге» пройдет «Интерактивное чтение» — мероприятие для взрослых и детей. Вместе с актерами посетители прочитают произведение шведской писательницы Гуниллы Ингвес «Мишка Бруно летит на Луну». Начало в 11.00.
В клубе Cuba выступит популярная группа из Бреста «Дай дорогу». Двери заведения откроются в 17.00.
Воскресенье, 1 декабря
Событие для будущих молодоженов. В банкетном зале «Парк Холл» пройдет ежегодная выставка свадебных услуг MyWed Expo 2020. В этот день в одном месте соберутся лучшие профессионалы праздничной и свадебной индустрии. Начало в 17.00.
В клубе Cuba выступит Homie — молодой артист, автор треков «Эгоист», «Лето», «Безумно можно быть первым». Пройдет презентация альбома «Город, где нет тебя». Начало в 18.00.
В драмтеатре — одна из громких премьер этого года, комедия «Тартюф». В версии классического произведения режиссера Екатерины Аверковой все абсолютно по-новому: стильно, колко, о наболевшем. Начало в 18.30.
Понедельник, 2 декабря
Начинаем неделю с выставки в «Е-Сити». В торговом центре вы сможете увидеть хамелеонов, ящериц, лягушек и кровожадных крокодилов. Всего — более 70 террариумов. Время работы — с 10.00 до 21.00.
Вторник, 3 декабря
Есть шанс попасть на премьеру на малой сцене драмтеатра постановки «Последние свидетели» по мотивам книги Светланы Алексиевич. В основу спектакля легли несколько рассказов из книги, а также реальные истории артистов и их родных, переживших войну. Начало в 19.00.
Среда, 4 декабря
И еще одна премьера в драмтеатре — «Семь женщин на шее». Это легкий, игривый, блестящий спектакль, французская комедия — с надлежащей романтикой и искрометным юмором. Начало в 18.30.
Хорошей недели!
Розыгрыш билетов!
Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересный концерт