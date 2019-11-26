﻿ «Среда развлечений» в Могилеве: много интересного для театралов, будущих молодоженов и спидкуберов. 21.by
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«Среда развлечений» в Могилеве: много интересного для театралов, будущих молодоженов и спидкуберов

27.11.2019 13:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рассказываем в «Среде развлечения», что интересного и увлекательного ждет могилевчан на исходе осени и в начале зимы.

Если вы устраиваете интересное событие, присылайте его анонс нам на почту editor.mogilev@tut.by — возможно, мы разместим его в обзоре. Это бесплатно.

Среда, 27 ноября

  • Местная звезда Паша Любченко выступит в концертном зале «Могилев» с сольной программой «Я с тобой…». Начало в 18.30.
  • В выставочном зале на Болдина, 1, пройдет презентация книги Олега Лисовского, известного исследователя и коллекционера старинных могилевских фотографий. Начало в 17.00.

Четверг, 28 ноября

  • В драмтеатре дают романтическую комедию в двух действиях «Я беру этого парня». Эта нью-йоркская история на могилевской сцене не оставит вас равнодушными. Начало в 18.30.

Пятница, 29 ноября

  • В Могилеве «Черная пятница» — время, когда магазины радуют скидками и можно урвать что-то за хорошую цену. Собрали предложения здесь.
  • В музее этнографии открывается фотовыставка новогодних открыток PF. Это особый формат фототворчества, такие открытки делают сами фотографы для того, чтобы дарить своим друзьям. Они могут быть предметом коллекционирования. Начало в 17.00.
  • Еще можно успеть посмотреть в кино долгожданную премьеру «Аббатство Даунтон». Это полнометражное продолжение популярного сериала, полюбившегося многим своими персонажами и неожиданными поворотами сюжетной линии.

Суббота, 30 ноября

  • В Могилеве в главном корпусе БРУ на проспекте Мира, 43, пройдет турнир по спидкубингу. Участники будут соревноваться в сборе кубика Рубика на время. Мероприятие пройдет в аудитории 531 и 533. Регистрация участников с 9.00.
  • В «Читайбурге» пройдет «Интерактивное чтение» — мероприятие для взрослых и детей. Вместе с актерами посетители прочитают произведение шведской писательницы Гуниллы Ингвес «Мишка Бруно летит на Луну». Начало в 11.00.
  • В клубе Cuba выступит популярная группа из Бреста «Дай дорогу». Двери заведения откроются в 17.00.

Воскресенье, 1 декабря

  • Событие для будущих молодоженов. В банкетном зале «Парк Холл» пройдет ежегодная выставка свадебных услуг MyWed Expo 2020. В этот день в одном месте соберутся лучшие профессионалы праздничной и свадебной индустрии. Начало в 17.00.
  • В клубе Cuba выступит Homie — молодой артист, автор треков «Эгоист», «Лето», «Безумно можно быть первым». Пройдет презентация альбома «Город, где нет тебя». Начало в 18.00.
  • В драмтеатре — одна из громких премьер этого года, комедия «Тартюф». В версии классического произведения режиссера Екатерины Аверковой все абсолютно по-новому: стильно, колко, о наболевшем. Начало в 18.30.

Понедельник, 2 декабря

  • Начинаем неделю с выставки в «Е-Сити». В торговом центре вы сможете увидеть хамелеонов, ящериц, лягушек и кровожадных крокодилов. Всего — более 70 террариумов. Время работы — с 10.00 до 21.00.

Вторник, 3 декабря

  • Есть шанс попасть на премьеру на малой сцене драмтеатра постановки «Последние свидетели» по мотивам книги Светланы Алексиевич. В основу спектакля легли несколько рассказов из книги, а также реальные истории артистов и их родных, переживших войну. Начало в 19.00.

Среда, 4 декабря

  • И еще одна премьера в драмтеатре — «Семь женщин на шее». Это легкий, игривый, блестящий спектакль, французская комедия — с надлежащей романтикой и искрометным юмором. Начало в 18.30.

Хорошей недели!

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Теги: Брест, Могилев
 
 
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