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В Гомеле на пешеходном переходе Renault сбил маму с 7-летней дочерью
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки сбил женщину и ребенка на переходе в Гомеле. Об этом
Происшествие случилось 26 ноября, около 18.30, на улице улице Царикова. Предварительно установлено, что 54-летний водитель Renault ехал со стороны улицы Соловьиной в направлении проспекта Космонавтов и в районе дома № 3 сбил 32-летнюю женщину и ее 7-летнюю дочь, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП оба пешехода получили телесные повреждения. Девочку госпитализировали в травматологическое отдаление больницы, а ее маму после осмотра и оказания медицинской помощи отпустили домой.
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Происшествие случилось 26 ноября, около 18.30, на улице улице Царикова.
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