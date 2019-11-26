В Гомеле на пешеходном переходе Renault сбил маму с 7-летней дочерью

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки сбил женщину и ребенка на переходе в Гомеле. Об этом сообщили в областной ГАИ.

Происшествие случилось 26 ноября, около 18.30, на улице улице Царикова. Предварительно установлено, что 54-летний водитель Renault ехал со стороны улицы Соловьиной в направлении проспекта Космонавтов и в районе дома № 3 сбил 32-летнюю женщину и ее 7-летнюю дочь, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП оба пешехода получили телесные повреждения. Девочку госпитализировали в травматологическое отдаление больницы, а ее маму после осмотра и оказания медицинской помощи отпустили домой.