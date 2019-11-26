Могилёвский ресторан подал в суд на клиентов, которые нашли в еде волосы

Источник материала: KYKY

Могилевский ресторан подал в суд на клиентов, которые нашли в еде волосы. Об этом сообщает «Наша Нива».

История началась еще полгода назад. Компания людей пришла в ресторан «Мимино» (заведение с таким же названием работает и в Минске) и заказала картофель и шашлык. Когда еду принесли, молодые люди пришли в возмущение: шашлык пересолили, в мясной тарелке не оказалось филе, о котором просили заранее. Более того, в шашлыке клиенты нашли волосы. Компания высказала устные претензии, и сотрудники «Мимино» даже вернули деньги, а потом передумали – и решили вернуть сумму через суд.

Молодые люди, в свою очередь, подали встречный иск – за «ненадлежащее качество продукции». Как выяснила «Наша Нива», позиция «Мимино» такова: тот, кто оплатил заказ, стал его владельцем. Парадоксально, но по этой логике, считают в ресторане, в суд следует подавать не на заведение, а на того человека, который угостил друзей этими блюдами.

В самом заведении давать комментарии журналистам наотрез отказываются: дело носит частный характер. Тем временем судебный процесс продолжается.