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Как во Львове и Праге: у Комаровки откроют рождественскую ярмарку

27.11.2019 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возле Комаровского рынка 21 декабря откроется рождественская ярмарка с горячей едой, подарками, глинтвейном и экопродуктами. Она будет работать и в новогоднюю ночь!

Как во Львове и Праге: у Комаровки откроют рождественскую ярмарку

Создатели говорят, что локация будет как популярные европейские аналоги из Праги, Варшавы и Львова, пишет citydog.by

Что будет на минской ярмарке?

Классическая атмосфера европейских рождественских ярмарок – открытая площадка в центре города, бесплатный вход, красивые фотозоны, аллея из 24 зимних домиков и 2 коридора из ретро-лампочек (организаторы обещают, что все будет светиться и сиять).

В домиках будут продавать горячую уличную еду, сладости, слабоалкогольные и безалкогольные напитки (глинтвейн, збитень, какао, зимние чаи).

На ярмарке предложат выбрать подарки к праздникам. В боксах будут продавать сувениры, дизайнерские изделия мастеров, елки, игрушки, аксессуары, украшения для дома, новогодний декор и упаковку. Кроме того, на прилавках появятся мед, горячий хлеб и другие экопродукты.

Оказывается, такая ярмарка могла появиться еще 5 лет назад 

Работа создателей ярмарки «Метелица» уже знакома минчанам по фестивалю «Пастернак».

– Это будет абсолютно новогодний проект: уличная еда, глинтвейн, какао, сладости, подарки, фотозоны, – рассказывает организаторка «Метелицы» Евгения Орлова. – На самом деле, мы хотели сделать такую ярмарку уже очень давно, но согласовать ее получилось только сейчас, впервые за 5 лет. 

– Идея в том, чтобы на новогодние и рождественские праздники люди не хотели уезжать во Львов, Прагу или Варшаву, а оставались тусоваться в Минске.

Организаторы обещают, что ярмарка будет работать всю новогоднюю ночь.
Читать полностью:  https://afisha.tut.by/news/places/662903.html
 
Теги: Минск
 
 
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Возле Комаровского рынка 21 декабря откроется рождественская ярмарка с горячей едой, подарками, глинтвейном и экопродуктами. Она будет работать и в новогоднюю...
 
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