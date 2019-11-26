Как во Львове и Праге: у Комаровки откроют рождественскую ярмарку

Создатели говорят, что локация будет как популярные европейские аналоги из Праги, Варшавы и Львова, пишет citydog.by

Что будет на минской ярмарке?

Классическая атмосфера европейских рождественских ярмарок – открытая площадка в центре города, бесплатный вход, красивые фотозоны, аллея из 24 зимних домиков и 2 коридора из ретро-лампочек (организаторы обещают, что все будет светиться и сиять).





В домиках будут продавать горячую уличную еду, сладости, слабоалкогольные и безалкогольные напитки (глинтвейн, збитень, какао, зимние чаи).





На ярмарке предложат выбрать подарки к праздникам. В боксах будут продавать сувениры, дизайнерские изделия мастеров, елки, игрушки, аксессуары, украшения для дома, новогодний декор и упаковку. Кроме того, на прилавках появятся мед, горячий хлеб и другие экопродукты.





Оказывается, такая ярмарка могла появиться еще 5 лет назад

Работа создателей ярмарки «Метелица» уже знакома минчанам по фестивалю «Пастернак».





– Это будет абсолютно новогодний проект: уличная еда, глинтвейн, какао, сладости, подарки, фотозоны, – рассказывает организаторка «Метелицы» Евгения Орлова. – На самом деле, мы хотели сделать такую ярмарку уже очень давно, но согласовать ее получилось только сейчас, впервые за 5 лет.





– Идея в том, чтобы на новогодние и рождественские праздники люди не хотели уезжать во Львов, Прагу или Варшаву, а оставались тусоваться в Минске



