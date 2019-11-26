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Минэнерго: Россия может увеличить стоимость газа для Беларуси в 2020 году

27.11.2019 12:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российская сторона не исключает повышения цены на газ для Беларуси в 2020 году с текущих $127 за тысячу кубометров, сообщил заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский журналистам в среду в Минске.

Минэнерго: Россия может увеличить стоимость газа для Беларуси в 2020 году
"Они (российская сторона - ИФ) не готовы пока пересматривать условия, которые сформированы для "Газпрома". Сейчас у нас $127 за тысячу кубометров. Эта цена должна быть пересмотрена. Она (цена на газ с 2020 года - ИФ) может получиться и больше", - сказал Закревский.

"Может получиться и так, что они ("Газпром" - ИФ) рассчитают цену на более высоком уровне", - уточнил замминистра.

Он считает, что такой подход принципиально противоречит принципам интеграции. "Зачем тогда мы к 2021 году (планируемый срок ввода в действие интеграционных дорожных карт – ИФ) выстраиваем? Чтобы эти колебания допустить?" – задал вопрос замминистра.

Комментируя позиции сторон, Закревский отметил, что "мы предлагаем системное решение этого вопроса раз и навсегда на всех уровнях, чтобы была привязка к чему-то понятному". 

"Российская сторона всегда подчеркивает, что они намерены жить в рыночных условиях, когда будет отменено ценовое регулирование на энергоносители. Но пока они его сохраняют", - добавил замминистра.

В результате российская сторона намерена ежегодно пересматривать цену на газ, сообщил он. В то же время, "если у нас (с Россией – ИФ) прозрачные отношения и подходы выстраиваются, то они должны быть понятными, что мы и предлагаем", сказал Закревский.

По его словам, в качестве "привязки" по цене на газ белорусская сторона предлагает "либо ценовой пояс, либо другие индикаторы, которые будут формироваться на российском рынке". 

При этом ключевым требованием белорусской стороны остаются "равные условия для субъектов хозяйствования, в том числе по газу", подчеркнул замминистра.

Он также сообщил, что Беларусь рассчитывает на цену на газ с 2020 года на уровне Смоленской области РФ. 

"У нас и сейчас, в принципе, идет привязка (цены на газ – ИФ) к уровню Смоленской области. Да, мы этот вопрос обсуждаем (сохранение привязки к уровню цен для Смоленской области – ИФ)", - добавил замминистра.

Напомним, в апреле 2017 года после очередного нефтегазового кризиса Беларусь и Россия согласовали фиксированную цену поставок газа в Беларусь - $129 за тысячу кубометров в 2018 году и $127 за тысячу кубометров в 2019 году. 

Цена газа со следующего года для Минска остается неопределенной на фоне нерешенного вопроса по "углублению" интеграции.
 
Теги: Минск
 
 
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Российская сторона не исключает повышения цены на газ для Беларуси в 2020 году с текущих $127 за тысячу кубометров, сообщил заместитель министра энергетики Беларуси...
 
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