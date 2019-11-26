ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вкусно, дешево. Как не тратить много денег на еду

27.11.2019 13:38 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Вкусно, дешево. Как не тратить много денег на еду
Фото из открытых источников

Кафе и рестораны

На первый взгляд, может показаться: если хочешь сэкономить, в ресторан путь заказан. На самом деле это не всегда так. Посещаемость заведений в течение суток колеблется. Например, вечером она обычно выше, а днём ниже. Чтобы привлечь клиентов в часы затишья, заведения устраивают акции и дают бонусы.

Вкусно, дешево. Как не тратить много денег на еду Еда откуда не ждали. Питаться и не тратить деньги на продукты. Это возможно

Так, многие рестораны и кафе предлагают обеденное меню по сниженным ценам. Минус в том, что оно актуально только в определенные часы, например, с 14.00 до 16.00. Кто не успел, тот опоздал.

Некоторые заведения практикуют скидки на сладкое, кофе или мороженое или даже дают второй напиток в подарок, если сделаете заказ. Посетителям дарят каждый 10-й обед или скидку до 40-50% за еду навынос. Популярная сеть бистро в Минске снижает цену на треть в последний час работы. Именно в это время там полно клиентов.

Успеть до конца дня

В ноябре 2019 года в Беларуси заработал проект «Смачнаежка», с помощью которого можно покупать готовые блюда со скидками. В нём участвуют рестораны, кафе и пекарни.

Заведения снижают стоимость продукции, которую они, как ожидается, не успеют продать по обычной цене до конца дня. Чем выбрасывать, лучше сбыть со скидкой и получить хоть какой-то доход. Например, в 16.00 повар ресторана понимает, что у него осталось блюд больше, чем он сможет реализовать. Он выкладывает информацию об этом на сайте проекта (smachnaezhka.by). Клиент оставляет заявку, платит (пока это возможно только безналичным способом) и до конца дня забирает блюдо.

Вкусно, дешево. Как не тратить много денег на еду
В поисках вкуса. Как потратить целое состояние на еду?
Подробнее

Критики проекта утверждают: чаще всего скидки не превышают 30%, хотя ожидалось, что они будут достигать половины стоимости блюда, а то и больше.

- Проект молодой, мы сейчас работает над тем, чтобы снижать цены, - прокомментировала «АиФ» основательница «Смачнаежки» Ольга ГРИНЕВА. - Пока ещё это новое направление для нашей страны. Владельцам некоторых заведений чисто психологически сложно существенно сбросить цену. Но со временем, я уверена, ситуация нормализуется. Уже сейчас скидка на некоторые блюда может доходить до 50%. Думаю, созреем и до скидок в 75%, и даже больше. Надо понимать, что некоторые наши партнёры, например, столичный ресторан грузинской кухни, раньше вообще не предоставляли никаких скидок. Для них снижение цен даже на 30% - очень серьезный шаг.

Столовые и выставки

Ещё один способ экономить - питаться в студенческих или ведомственных столовых. Чаще всего они расположены в непосредственной близости к предприятиям и университетам. В зависимости от места цены могут быть ниже средних по городу до 50%.

Вкусно, дешево. Как не тратить много денег на еду Беларусь вошла в топ-5 стран с дешевым фастфудом

Вход в некоторые подобные заведения может быть запрещён для посторонних или же ограничен (например, пустят только по предъявлении паспорта). Однако чаще всего проблем с доступом не возникает: клиенты нужны всем.

Обратите внимание на выставки продуктов питания. На них, как правило, проходят дегустации. Такие же периодически организуют в крупных гипермаркетах. Также никто не запрещает пробовать продукцию на рынках. Если продавец увидит в вас серьёзного клиента, от желающих предложить на пробу сало, мясо или колбасу отбоя не будет.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономить на питании не принято. Но почему бы не сэкономить, если без вреда для здоровья? «АиФ» выяснял, как платить за одну и ту же еду меньше обычного или не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обскакали весь мир. Как китайцы превратили страну в супердержаву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика