Вкусно, дешево. Как не тратить много денег на еду

Источник материала: Аргументы и факты

Кафе и рестораны

На первый взгляд, может показаться: если хочешь сэкономить, в ресторан путь заказан. На самом деле это не всегда так. Посещаемость заведений в течение суток колеблется. Например, вечером она обычно выше, а днём ниже. Чтобы привлечь клиентов в часы затишья, заведения устраивают акции и дают бонусы.

Так, многие рестораны и кафе предлагают обеденное меню по сниженным ценам. Минус в том, что оно актуально только в определенные часы, например, с 14.00 до 16.00. Кто не успел, тот опоздал.

Некоторые заведения практикуют скидки на сладкое, кофе или мороженое или даже дают второй напиток в подарок, если сделаете заказ. Посетителям дарят каждый 10-й обед или скидку до 40-50% за еду навынос. Популярная сеть бистро в Минске снижает цену на треть в последний час работы. Именно в это время там полно клиентов.

Успеть до конца дня

В ноябре 2019 года в Беларуси заработал проект «Смачнаежка», с помощью которого можно покупать готовые блюда со скидками. В нём участвуют рестораны, кафе и пекарни.

Заведения снижают стоимость продукции, которую они, как ожидается, не успеют продать по обычной цене до конца дня. Чем выбрасывать, лучше сбыть со скидкой и получить хоть какой-то доход. Например, в 16.00 повар ресторана понимает, что у него осталось блюд больше, чем он сможет реализовать. Он выкладывает информацию об этом на сайте проекта (smachnaezhka.by). Клиент оставляет заявку, платит (пока это возможно только безналичным способом) и до конца дня забирает блюдо. В поисках вкуса. Как потратить целое состояние на еду? Подробнее

Критики проекта утверждают: чаще всего скидки не превышают 30%, хотя ожидалось, что они будут достигать половины стоимости блюда, а то и больше.

- Проект молодой, мы сейчас работает над тем, чтобы снижать цены, - прокомментировала «АиФ» основательница «Смачнаежки» Ольга ГРИНЕВА. - Пока ещё это новое направление для нашей страны. Владельцам некоторых заведений чисто психологически сложно существенно сбросить цену. Но со временем, я уверена, ситуация нормализуется. Уже сейчас скидка на некоторые блюда может доходить до 50%. Думаю, созреем и до скидок в 75%, и даже больше. Надо понимать, что некоторые наши партнёры, например, столичный ресторан грузинской кухни, раньше вообще не предоставляли никаких скидок. Для них снижение цен даже на 30% - очень серьезный шаг.

Столовые и выставки

Ещё один способ экономить - питаться в студенческих или ведомственных столовых. Чаще всего они расположены в непосредственной близости к предприятиям и университетам. В зависимости от места цены могут быть ниже средних по городу до 50%.

Вход в некоторые подобные заведения может быть запрещён для посторонних или же ограничен (например, пустят только по предъявлении паспорта). Однако чаще всего проблем с доступом не возникает: клиенты нужны всем.

Обратите внимание на выставки продуктов питания. На них, как правило, проходят дегустации. Такие же периодически организуют в крупных гипермаркетах. Также никто не запрещает пробовать продукцию на рынках. Если продавец увидит в вас серьёзного клиента, от желающих предложить на пробу сало, мясо или колбасу отбоя не будет.