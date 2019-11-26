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Стало известно, как изменится начисление семейного капитала в 2020 году

27.11.2019 13:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проект бюджета-2020 после первого чтения остался без значительных изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Доходы составят свыше 24,4 миллиардов рублей, расходы – около 25,4 миллиардов.

Стало известно, как изменится начисление семейного капитала в 2020 году

Ольга Политико, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Очень важно, что предусмотрены средства по-прежнему на семейный капитал. Как вы знаете, поменялась методика его начисления – в белорусских рублях. Для развития строительной отрасли крайне важно, что эти средства можно будет направлять на улучшение жилищных условий, что еще больше стимулирует жилищное строительство, а это тоже вклад в экономику.

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Стало известно, как изменится начисление семейного капитала в 2020 году

В целом на социальную сферу пойдет около 44 % консолидированного бюджета. Планируется и подтянуть заработные платы бюджетников по соотношению с экономикой в целом на уровне 80 %.

Из Овального зала документ направится на одобрение в Совет Республики, после чего проект бюджета 2020 года останется подписать главе государства.

Люди в материале: Ольга Политико
 
 
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Новости Беларуси. Проект бюджета-2020 после первого чтения остался без значительных изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Доходы составят свыше 24,4...
 
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