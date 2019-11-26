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Стало известно, как изменится начисление семейного капитала в 2020 году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проект бюджета-2020 после первого чтения остался без значительных изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Доходы составят свыше 24,4 миллиардов рублей, расходы – около 25,4 миллиардов.
Ольга Политико, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В целом на социальную сферу пойдет около 44 % консолидированного бюджета. Планируется и подтянуть заработные платы бюджетников по соотношению с экономикой в целом на уровне 80 %.
Из Овального зала документ направится на одобрение в Совет Республики, после чего проект бюджета 2020 года останется подписать главе государства.
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Новости Беларуси. Проект бюджета-2020 после первого чтения остался без значительных изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Доходы составят свыше 24,4...
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