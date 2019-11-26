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Максим Ермолович: «Мы постепенно снижаем расходы, связанные с поддержкой предприятий республики»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Треть расходов республиканского бюджета пойдет на финансирование госпрограмм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На их реализацию предусмотрено более 7 миллиардов рублей. Главный финансовый документ страны приняли 27 ноября депутаты во втором чтении.
Проект бюджета-2020 после первого чтения остался без значительных изменений. Доходы составят свыше 24,4 миллиардов рублей, расходы – около 25,4 миллиардов. Впервые за последние годы бюджет профицитный. Однако парламентарии взяли за ориентир самый неблагоприятный сценарий. Не учитывали, например, компенсацию последствий налогового маневра.
Бюджет усилит социальную направленность. А вот предприятиям реального сектора экономики предстоит стать самостоятельнее.
Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
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Новости Беларуси. Треть расходов республиканского бюджета пойдет на финансирование госпрограмм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На их реализацию...
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