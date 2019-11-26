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Максим Ермолович: «Мы постепенно снижаем расходы, связанные с поддержкой предприятий республики»

27.11.2019 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Треть расходов республиканского бюджета пойдет на финансирование госпрограмм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На их реализацию предусмотрено более 7 миллиардов рублей. Главный финансовый документ страны приняли 27 ноября депутаты во втором чтении.

Максим Ермолович: «Мы постепенно снижаем расходы, связанные с поддержкой предприятий республики»

Проект бюджета-2020 после первого чтения остался без значительных изменений. Доходы составят свыше 24,4 миллиардов рублей, расходы – около 25,4 миллиардов. Впервые за последние годы бюджет профицитный. Однако парламентарии взяли за ориентир самый неблагоприятный сценарий. Не учитывали, например, компенсацию последствий налогового маневра.

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Бюджет усилит социальную направленность. А вот предприятиям реального сектора экономики предстоит стать самостоятельнее.

Максим Ермолович: «Мы постепенно снижаем расходы, связанные с поддержкой предприятий республики»

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
Мы постепенно снижаем расходы, связанные с поддержкой предприятий республики, потому что часть из них выходит на успешную работу без такой государственной поддержки. По части мы принимаем решения, реструктурируя их обязательства, изменяя форму управления этими предприятиями, переориентируя их. То есть достаточно большая работа ведется с тем, чтобы обеспечить эффективную работу промышленности, сельского хозяйства. И это, как результат, приводит к снижению нагрузки на бюджет по поддержке этих предприятий.

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Новости Беларуси. Треть расходов республиканского бюджета пойдет на финансирование госпрограмм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На их реализацию...
 
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