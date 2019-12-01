﻿ Новый национальный план по обеспечению гендерного равенства разрабатывается в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый национальный план по обеспечению гендерного равенства разрабатывается в Беларуси

27.11.2019 — Разное | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

Новый национальный план по обеспечению гендерного равенства разрабатывается в Беларуси

 Новый национальный план по обеспечению гендерного равенства разрабатывается в Беларуси. Реализация его начнется в 2020 году, сообщила журналистам во время открытия Третьего международного форума женщин-лидеров в Гродно министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Форум - одна из площадок для обсуждения возможных положений нового национального плана действий. Форум направлен на содействие гендерному равенству, женскому лидерству и проводится для того, чтобы помочь женщинам максимально найти себя в общественно полезном труде, общественно-политической жизни.

"Нам есть о чем говорить в этих темах. Прошли выборы, и мы видим положительную динамику. В прошлый созыв Палаты представителей среди депутатов было около трети женщин, а сегодня среди депутатского корпуса уже 40% представительниц прекрасной половины человечества. В этом плане мы одни из лидеров, ведь среднемировой показатель количества женщин среди парламентариев чуть более 24%", - рассказала Ирина Костевич.

Еще одна тема форума посвящена балансу семьи и работы в жизни женщин. "Это серьезный вопрос, затрагивающий каждую. В плане семейной жизни на домашнюю работу, воспитание детей, уход за пожилыми женщины тратят в два раза больше времени, чем мужчины. Сейчас важно найти условия, механизмы, возможности для того, чтобы женщина не в ущерб семьей или работе делала то, на что она нацелена сама", - подчеркнула Ирина Костевич.

Беларусь последовательно движется в этом направлении. Примером могут служить нормы, предусмотренные в Трудовом кодексе, вступающем в силу в конце января 2020 года. Речь, прежде всего, об отпуске на 14 дней для отца по уходу за ребенком в течение шести месяцев после рождения.

"Важно, чтобы, как только ребенок появился на свет, мать и отец вместе занимались его воспитанием. Не стоит путать эту норму с отпуском по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Здесь также дано право отцу, если мама хочет работать, обеспечивать уход", - отметила Ирина Костевич. Важен и внедряющийся в стране механизм дистанционной работы. Он больше актуален для женщины, чтобы, например, обеспечивая уход за ребенком, она не потеряла квалификацию, смогла дистанционно обучаться и даже работать, формируя дополнительный доход семьи.

По словам исполняющей обязанности начальника отдела демократического управления и гендерных вопросов БДИПЧ ОБСЕ Айлы ван Хеель, сотрудничество в продвижении прав женщин выходит на региональный уровень, ведь очень много решений, влияющих на жизнь общества, принимается именно на местах. "Мы сотрудничаем со всеми странами по вопросам гендерного равенства, в том числе с Беларусью. В течение последних лет совместно работаем над расширением сети активности женщин-лидеров, воспитания молодых женщин-лидеров для дальнейшего более активного участия их в общественно-политических процессах", - сказала она.

Форум проводится в третий раз. Впервые его принимает не столица, а регион. Площадкой для проведения стал Гродненский государственный университет имени Я.Купалы. Ирина Костевич подчеркнула, что выбор места проведения неслучаен: актуальные вопросы гендерного равенства необходимо активно обсуждать на всех уровнях. Темой для работы на форуме стало обсуждение университетов в укреплении лидерства женщин на местном уровне.

Третий международный форум женщин-лидеров собрал представителей государственных органов и международных организаций, бизнеса, общественных объединений, парламентариев, экспертов в сфере гендерного равенства. Организаторами Форума выступают Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Министерство труда и социальной защиты. Партнерами Форума являются Гродненский облисполком, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, общественное объединение "Белорусский союз женщин", Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси, Совет Европы. Мероприятие проходит в ходе реализации компонента "Содействие женскому лидерству и участию женщин в политической и общественной жизни", предусмотренного соглашением между правительством Беларуси и Европейским союзом о финансировании инструмента технического сотрудничества (постановление Совета Министров от 9 сентября 2017 года №680).

Источник, фото: БЕЛТА

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Британский повар готовит необычные торты. Сложно поверить, что это не сырая индейка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика