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Пора на пенсию? Специалисты Минтруда и соцзащиты ответили на вопросы

27.11.2019 13:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пора на пенсию? Специалисты Минтруда и соцзащиты ответили на вопросы
Фото из открытых источников

Комментируют специалисты Министерства труда и социальной защиты Беларуси.

Что войдет в стаж?

  • Будут ли периоды работы, когда страховые взносы в Фонд социальной защиты населения работодателем не уплачивались или уплачивались в неполном объеме, засчитаны в стаж для назначения пенсии? А. О., Минск

Пора на пенсию? Специалисты Минтруда и соцзащиты ответили на вопросы Почему люди о создании ФСЗН не знали несколько лет?
Для большинства работодателей взнос на пенсионное страхование в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь установлен в размере 28% фонда заработной платы, для работников - 1% заработка. Периоды работы, в течение которых уплата страховых взносов не производилась хотя бы одной из сторон, не подлежат включению в стаж. То есть в такой ситуации у работника пенсионные права не формируются.

При уплате взносов с учетом заработной платы ниже установленной в республике минимальной проиндексированной заработной платы стаж будет скорректирован в сторону уменьшения в соответствии с частью 1 статьи 51 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении».

Для того чтобы максимально оградить себя от таких неприятных «сюрпризов» при оформлении пенсии, работникам рекомендуется пользоваться своим правом на получение информации об уплате за них обязательных страховых взносов. По этому вопросу можно обращаться в районный отдел Фонда по месту жительства или по месту нахождения организации.

Если работал вне страны

  • Включается ли работа за пределами Беларуси в стаж при назначении пенсии в Республике Беларусь и при каких условиях? Е. Бутько, Витебск

Пора на пенсию? Специалисты Минтруда и соцзащиты ответили на вопросы Засчитывается ли в стаж работа за границей?
Согласно статье 51 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» в стаж работы засчитываются периоды работы, в том числе протекавшей за границей, при условии, что в течение этих периодов производилась уплата обязательных страховых взносов в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании.

При направлении работников в командировку за границу перечисление взносов в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь осуществляется их работодателями в установленном законодательством порядке.

Что касается граждан, работающих за пределами Беларуси, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем на территории страны, то Законом Республики Беларусь «Об основах государственного социального страхования» им предоставлено право добровольно участвовать в правоотношениях по государственному социальному страхованию путем самостоятельной уплаты взносов на пенсионное страхование в Фонд в размере 29% определяемого ими дохода. При этом необходимо учитывать, что в случае уплаты взносов из дохода ниже минимальной заработной платы (с учетом индексации) стаж для назначения пенсии будет исчисляться с учетом поправочного коэффициента.

Пора на пенсию? Специалисты Минтруда и соцзащиты ответили на вопросы Сколько в Минске работающих пенсионеров?

Информация о размере минимальной заработной платы и её индексации размещается на сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (www.mintrud.gov.by) в разделе «Социальные нормативы. Индексация. Бронирование средств».

Для реализации права на добровольную уплату взносов на цели пенсионного страхования гражданину необходимо стать на учет в качестве плательщика взносов в отделе Фонда по месту жительства в Беларуси. Вопросы, связанные с порядком перечисления взносов, разъясняются органами Фонда при постановке на учет.

Согласно пенсионному законодательству в тех случаях, когда соглашениями (договорами) о социальном обеспечении между Республикой Беларусь и другими государствами предусмотрены иные правила, соответственно применяются правила, установленные этими соглашениями (договорами).

Такие соглашения (договоры) заключены, например, между государствами - участниками СНГ, с Литвой и Латвией. С положениями этих соглашений можно ознакомиться в управлении по труду, занятости и социальной защите по месту жительства.

Если уехал за рубеж

  • Может ли быть назначена и выплачиваться пенсия гражданам Республики Беларусь, выехавшим на постоянное жительство в страны дальнего зарубежья? А. Горелик, США

Пора на пенсию? Специалисты Минтруда и соцзащиты ответили на вопросы Как быть с пенсионными отчислениями при работе за границей?
Согласно законодательству пенсии гражданам, проживающим за пределами Республики Беларусь, назначаются и экспортируются на основе соответствующих международных соглашений (договоров).

Между Республикой Беларусь и странами дальнего зарубежья соглашения (договоры) по вопросам пенсионного обеспечения не заключались. Поэтому граждане Республики Беларусь, переехавшие на постоянное место жительства в эти страны, а также проживающие там граждане иных государств и лица без гражданства, ранее работавшие в Республике Беларусь, права на пенсионное обеспечение в Республике Беларусь не имеют.

Что с пенсией мужа?

  • Мой муж умер. Он получал неплохую пенсию. Могу ли я вместе со своей пенсией получать его пенсию? Анна Петровна, Минск

З

Пора на пенсию? Специалисты Минтруда и соцзащиты ответили на вопросы Можно ли получать пенсию мужа?
аконодательством не предусмотрена возможность выплаты жене пенсии, которая причиталась её мужу. При определенных условиях (нетрудоспособность, нахождение на иждивении и др.) ей может быть назначена пенсия по случаю потери кормильца. При этом согласно статье 6 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» лицам, имеющим одновременно право на различные государственные пенсии, назначается одна пенсия по их выбору.

Согласно статье 38 Закона пенсия по случаю потери кормильца назначается на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 40% заработка кормильца, принятого для исчисления пенсии (статья 56 Закона), но не менее 100% минимального размера пенсии по возрасту (статья 23 Закона).

В предусмотренных законодательством случаях к пенсии устанавливаются надбавки и повышения.

За более подробной консультацией применительно к конкретной ситуации на основании документов пенсионного дела рекомендуется обращаться в управление по труду, занятости и социальной защите по месту получения пенсии.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Выход на пенсию, судя по откликам читателей, - дело достаточно хлопотное. Потому что вопросов перед этим шагом в жизни возникает очень много. Попробуем разобраться...
 
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