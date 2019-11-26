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Британский повар готовит необычные торты. Сложно поверить, что это не сырая индейка

27.11.2019 14:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британский повар Сара Харди прославилась тем, что делает странные, безумные и ужасные торты и конфеты: например, в виде человеческого мозга или свиного сердца. «Я стараюсь сделать очень вкусным то, что выглядит отвратительно», — приводит слова британки Business Insider.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от The Edible Museum (@theediblemuseum) 15 Авг 2019 в 12:52 PDT

В соцсетях разлетелись фото ее очередного необычного торта: выглядит точь-в-точь как сырая индейка. Но на самом деле это четыре коржа с розовым кремом. Стоит такой деликатес около 600 долларов. По мнению Сары, особая прелесть ее десертов — в том, что человек до последнего не уверен, что они съедобны.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от The Edible Museum (@theediblemuseum) 13 Ноя 2019 в 8:26 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от The Edible Museum (@theediblemuseum) 23 Ноя 2019 в 2:36 PST

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от The Edible Museum (@theediblemuseum) 4 Апр 2019 в 7:38 PDT

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Британский повар Сара Харди прославилась тем, что делает странные, безумные и ужасные торты и конфеты.
 
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