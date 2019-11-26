Британский повар готовит необычные торты. Сложно поверить, что это не сырая индейка

Источник материала: Tut.by

Британский повар Сара Харди прославилась тем, что делает странные, безумные и ужасные торты и конфеты: например, в виде человеческого мозга или свиного сердца. «Я стараюсь сделать очень вкусным то, что выглядит отвратительно», — приводит слова британки Business Insider .

В соцсетях разлетелись фото ее очередного необычного торта: выглядит точь-в-точь как сырая индейка. Но на самом деле это четыре коржа с розовым кремом. Стоит такой деликатес около 600 долларов. По мнению Сары, особая прелесть ее десертов — в том, что человек до последнего не уверен, что они съедобны.