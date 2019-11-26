Современная Брестчина: факты и цифры

Источник материала: Пинский Вестник

По итогам работы за 2016-2018 годы валовой региональный продукт области увеличился на 5,8 % и достиг в 2018-м 11,3 трлн рублей.



Продукция промышленности выросла на 15,3 %, сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий - на 9,6 %, экспорт товаров увеличился 36,4 %, розничный товарооборот - 10,3 %.



Введено в эксплуатацию жилья 1928,2 тыс. кв. м общей площади. Статистика и анализ деятельности промышленного комплекса Брестчины за 2014-2018 гг. свидетельствуют о положительной динамике показателей в реальном секторе экономики.



Обеспечен рост объемов промышленного производства на уровне 115,3 %.



Промышленность обеспечивает третью часть валового регионального продукта и выпуск продукции на сумму порядка 5,5 млрд долларов в год.



Брестчина производит более 10 % республиканских объемов продукции промышленного производства.



Структура промышленного комплекса области соответствует ее природно-ресурсному потенциалу и направлена на использование местного сельскохозяйственного, лесного и минерального сырья. Основным валообразующим сегментом экономики региона является перерабатывающая промышленность, и, в первую очередь, производство продуктов питания и напитков. Активно развиваются и продвигаются на внутренний и международный рынки широко узнаваемые брендыобласти: «Санта-Бремор», «Савушкин продукт», «Брестские традиции» и др. Постоянно расширяется ассортимент и повышается качество выпускаемой продукции. Предприятия мясо-молочной отрасли оснащены современным оборудованием, которое соответствует мировым стандартам. С учетом изменения потребностей, конъюнктуры рынка, ужесточение подходов в области качества постоянно ведется работа по техническому перевооружению и модернизации производств. Например, только предприятиями системы ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн «Брестмясомолпром» за последние годы реализовано инвестиционных проектов на сумму более 61 млн. руб.



Десять лет тому назад в состав компании «Савушкин продукт» вошел Пинский производственный филиал (ранее ОАО «Пинский молочный комбинат»). Понадобилось менее года, чтобы создать одну из лучших в стране площадок по выпуску твердых сыров.

ОАО «Пинский мясокомбинат» - первое из предприятий мясной отрасли удостоено звания лауреата Премии Правительства Республики Беларусь в области качества. В сутки здесь перерабатывается до 50 тонн мяса, основная часть которого реализуется на экспорт, производится 25 тонн колбасных изделий и копченостей, 3-5 тонн мясных полуфабрикатов. Предприятие - ровесник Брестской области. Ему также исполняется 80 лет.



Подготовлено Вячеславом ИЛЬЕНКОВЫМ по информационным материалам главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, а также сведений из открытых источников