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"Полная победа". Суд Швеции отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

27.11.2019 13:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинская сторона назвала это решение «полной победой»

Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает ТАСС. 

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».

«Полная победа, Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража!» — говорится в его сообщении.

Ожидается, что решения еще по двум делам в суде между теми же сторонами будут приняты в 2020 году.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской более 2,5 миллиарда долларов. 

«Газпром» обжаловал решения в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения.
 
 
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Украинская сторона назвала это решение «полной победой»
 
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