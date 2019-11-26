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Гродненская область намерена развивать сотрудничество с ООН по реализации новых идей и инициатив

27.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Гродненская область намерена развивать сотрудничество с ООН по реализации новых идей и инициатив

Об этом было заявлено на встрече председателя облисполкома Владимира Кравцова с постоянным координатором ООН, постоянным представителем Программы развития ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий, которая впервые прибыла в Гродно.

На встрече обсуждены вопросы развития взаимодействия области с агентствами системы ООН, обозначены приоритетные направления совместной работы.

Гродненская область намерена развивать сотрудничество с ООН по реализации новых идей и инициатив

Председатель облисполкома отметил, что сотрудничество с ООН помогает решать вопросы в разных сферах. 

Гродненская область намерена развивать сотрудничество с ООН по реализации новых идей и инициатив

– В дальнейшем мы будем содействовать реализации совместных идей и инициатив. Ведь 17 целей устойчивого развития, разработанные ООН, направлены на ликвидацию в мире нищеты, поддержку социально незащищенных слоев населения, сохранение ресурсов планеты, обеспечение благополучия нашей планеты, – подчеркнул Владимир Кравцов. 

В рамках визита Иоанна Казана-Вишневецкий посетила отделения для инвалидов, кризисные центры жертв домашнего насилия. 

Гродненская область намерена развивать сотрудничество с ООН по реализации новых идей и инициатив

– Проекты по созданию таких структур поддерживались и будут поддерживаться разными фондами и организациями ООН. Здесь важна профилактика, правильное реагирование на такие случаи. В кризисных центрах, организованных государством, работают профессионалы. Мы готовы  оказывать им помощь. 

Между Фондом ООН в области народонаселения и донорами налажено хорошее сотрудничество. Около 2 миллионов долларов выделено Беларуси на реализацию проектов, в которых задействованы организации и государственные структуры Гродно. У нас есть новые идеи, новые проекты, которые будут реализованы в будущем, – отметила Иоанна Казана-Вишневецкий.

Гродненская область намерена развивать сотрудничество с ООН по реализации новых идей и инициатив

Одна из целей ее приезда в Гродно – участие в Международном форуме женщин-лидеров.

– В Беларуси женщины принимают активное участие в политической жизни страны, их много в парламенте. Белорусские женщины работают и проявляют себя в социальной сфере, в образовании, здравоохранении. Это характерно для представительниц прекрасного пола и в других стран. \важно расширять участие женщин в экономике, в секторе новых технологий, – подчеркнула Иоанна Казана-Вишневецкий.

Гродненская область намерена развивать сотрудничество с ООН по реализации новых идей и инициативГродненская область намерена развивать сотрудничество с ООН по реализации новых идей и инициатив

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
Фото: Артема ТУРЛАЯ
https://grodnonews.by
 
Теги: Гродно
 
 
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