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Полина Гагарина снова соберет «Минск-Арену». Это будет следующей осенью

27.11.2019 14:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полина Гагарина вновь соберет «Минск-Арену» 16 октября 2020 года. В рамках мирового тура артистка представит свое самое масштабное, нестандартное и технически сложное шоу «Обезоружена» — два часа потрясающей атмосферы, особая сценография, световые и мультимедийные инсталляции, завораживающая хореография и эксклюзивные костюмы.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Мы покажем шоу, которое с успехом прошло на стадионе Москвы перед многотысячной аудиторией. Этот концерт был подготовлен совместно с командой студии „СИЛА СВЕТА“. Ребята придумали и реализовали невероятно красивые и масштабные digital-декорации, мы много работали над хореографией, постановкой и, конечно, костюмами от любимого ателье Александра Терехова».

О Полине Гагариной заговорили, когда ей было немногим больше шестнадцати. Девушка победила в телепроекте «Фабрика Звезд-2», где считалась сильнейшей вокалисткой за мощное и яркое звучание. Позже своим уникальным голосом артистка завоевала сердца меломанов всего мира. Глобальный успех пришел после 2-го места и исполнения песни Million voices на конкурсе «Евровидение-2015», а в 2019 она покорила Азию, став финалисткой главного китайского музыкального шоу Singer.

Артистка выпустила 3 студийных альбома, получила 4 «Золотых граммофона», победила в номинации «Прорыв года» телеканала МУЗ-ТВ и стала лучшей исполнительницей RU.TV. Помимо всего, она наставница популярного телепроекта «Голос» и «Женщина года» по версии журнала GQ. В Instagram за жизнью Полины следят почти 8 миллионов фолловеров, а клип на ее песню «Кукушка» собрал феноменальные 150 миллионов просмотров на YouTube.

16 октября в Минск-Арене поклонники певицы почувствуют по-настоящему особую атмосферу и услышат свои самые любимые хиты. В сет-листе шоу «Драмы больше нет», «Обезоружена», «Нет», «Кукушка», «Спектакль окончен», «Меланхолия». Только живой звук и самые искренние эмоции.

Когда: 16 октября, 20.00

Где:

Сколько: от 55 до 200 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Полина Гагарина вновь соберет «Минск-Арену» 16 октября 2020 года. В рамках мирового тура артистка представит свое самое масштабное, нестандартное и технически...
 
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