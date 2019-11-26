Какие регионы проваливают план по новым рабочим местам, а какие - перевыполняют

Источник материала: Tut.by

Власти планируют создать в этом году почти 67,7 тысячи новых рабочих мест. Из них 48,9 тысячи — за январь-сентябрь. В целом по стране за 9 месяцев этого года перевыполнили план по новым рабочим местам. Но в четырех областях не смогли дотянуть до прогнозных показателей.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В статистике учитываются трудоустроенные на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств (включая реконструкцию, расширение производства, увеличение сменности) и предприятий. При этом в статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.

В целом по стране в январе-сентябре создали 50 352 новых рабочих места, следует из данных Белстата. Это на 1452 больше прогноза. Не удалось выполнить план в четырех областях — Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской. А в Минске, к примеру, перевыполнили на 2252 места.

Выполняли ли план по новым рабочим местам в прежние годы и какие вопросы были у проверяющих?

В 2018 году власти планировали создать 70 тысяч новых рабочих мест, а по факту получилось 73 435 (перевыполнили все регионы).

За 2017 год в стране планировалось создать 70 тысяч новых рабочих мест, а по факту открыли 69 807. Не смогли выполнить прогноз три региона: Минск, Минская и Могилевская области. Больше всего недотянули до прогнозных показателей столичные предприятия, несмотря на административный ресурс .

В 2016 году в Беларуси создали 71 420 новых рабочих мест. При этом план был 50 тысяч. Выполнить план по трудоустройству безработных на вновь введенные рабочие места на новых предприятиях и производствах в 2016 году смогли во всех областях, кроме Минской.

Однако количество созданных новых рабочих мест, как в 2017 году, так и в 2016-м, вызывало вопросы у проверяющих, не обходилось без фиктивного трудоустройства и «формальных показателей». В прошлом году у проверяющих также были вопросы по вновь созданным рабочим местам. Среди нарушений — в том числе недостоверная информация по новым рабочим местам.