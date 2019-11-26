Семейный капитал: кому и на что дают 11 тысяч долларов

Источник материала: Горецкий вестник

Президент продлил программу семейного капитала на 5 лет. Сумма выплат увеличилась. Теперь многодетные родители при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей смогут рассчитывать на получение 22,5 тысячи рублей. Вместе с заведующей отделением социальной адаптации и реабилитации Горецкого РЦСОН Аллой Кондратьевой разбираем самые важные моменты новшества.

— Сколько раз можно реализовать право на семейный капитал?

— Семья, в которой появился третий малыш (или последующие дети, произошло усыновление), может воспользоваться этим правом только один раз. Если выплата назначена по программе до 2019-го, права на назначение семейного капитала в период 2020-2024 годов у нее не будет.

— Каков порядок и условия предоставления семейного капитала?

— За назначением семейного капитала нужно обращаться в местные исполнительные органы власти. Причем сделать это можно не только по месту жительства, но и по месту фактического пребывания. А за распоряжением — по выбору: либо по месту назначения, либо по месту пребывания.

Помните, что подать необходимые документы нужно в течение 6 месяцев со дня рождения (усыновления) ребенка. Этот срок может быть продлен по уважительным причинам.

Распоряжаться средствами семейного капитала (в том числе досрочно) можно в отношении любого члена семьи.

— Что изменилось в условиях досрочного использования семейного капитала?

— Направления досрочного использования средств семейного капитала расширены. Теперь их можно потратить на улучшение жилищных условий (строительство, реконструкцию или покупку жилья, погашение задолженности по жилищным кредитам), на обучение в государственных вузах и ссузах, на оплату медицинских услуг (в том числе стоматологических). Такое же право на досрочное использование средств теперь имеют и те родители, которым семейный капитал был назначен по программе прошлых лет.

Семейный капитал и накопленные проценты по наследству не переходят. Также они не облагаются подоходным налогом. Однако, если в трехлетний период после истечения 18-летнего срока семья так и не воспользовалась семейным капиталом или в течение 5 лет после подачи заявления об использовании средств так и не распорядилась ими, то деньги возвращаются в бюджет.

Подготовил Дмитрий Махомет