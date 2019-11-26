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Семейный капитал: кому и на что дают 11 тысяч долларов

27.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Президент продлил программу семейного капитала на 5 лет. Сумма выплат увеличилась. Теперь многодетные родители при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей смогут рассчитывать на получение 22,5 тысячи рублей. Вместе с  заведующей отделением социальной адаптации и реабилитации Горецкого РЦСОН Аллой Кондратьевой разбираем самые важные моменты новшества.

 

Семейный капитал: кому и на что дают 11 тысяч долларов
Алла Кондратьева: «С 1 января 2020 года семейный капитал устанавливается в белорусских рублях в размере 22500 рублей (почти 11 тысяч долларов). Начиная с 1 января 2021 года, установленная базовая сумма будет каждый год индексироваться с нарастающим итогом (с учетом роста потребительских цен). Будет изменяться и сумма на депозите — в банке предусмотрен процент. Семейный капитал начисляется в размере, действующем на дату рождения (или усыновления) ребенка. Если новый член семейства добавился в этом году, то размер семейного капитала все еще будет составлять 10 тысяч долларов, даже если родители подадут заявление после 1 января 2020 года». Фото Михаила Левцова

 

— Сколько раз можно реализовать право на семейный капитал?

— Семья, в которой появился третий малыш (или последующие дети, произошло усыновление), может воспользоваться этим правом только один раз. Если выплата назначена по программе до 2019-го, права на назначение семейного капитала в период 2020-2024 годов у нее не будет.

— Каков порядок и условия предоставления семейного капитала?

— За назначением семейного капитала нужно обращаться в местные исполнительные органы власти. Причем сделать это можно не только по месту жительства, но и по месту фактического пребывания. А за распоряжением — по выбору: либо по месту назначения, либо по месту пребывания.

Помните, что подать необходимые документы нужно в течение 6 месяцев со дня рождения (усыновления) ребенка. Этот срок может быть продлен по уважительным причинам.

Распоряжаться средствами семейного капитала (в том числе досрочно) можно в отношении любого члена семьи.

 

Семейный капитал: кому и на что дают 11 тысяч долларов
Фото использовано для иллюстрации

 

Что изменилось в условиях досрочного использования семейного капитала?

— Направления досрочного использования средств семейного капитала расширены. Теперь их можно потратить на улучшение жилищных условий (строительство, реконструкцию или покупку жилья, погашение задолженности по жилищным кредитам), на обучение в государственных вузах и ссузах, на оплату медицинских услуг (в том числе стоматологических). Такое же право на досрочное использование средств теперь имеют и те родители, которым семейный капитал был назначен по программе прошлых лет.

Семейный капитал и накопленные проценты по наследству не переходят. Также они не облагаются подоходным налогом. Однако, если в трехлетний период после истечения 18-летнего срока семья так и не воспользовалась семейным капиталом или в течение 5 лет после подачи заявления об использовании средств так и не распорядилась ими, то деньги возвращаются в бюджет.

 

Подготовил Дмитрий Махомет


 
 
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  Президент продлил программу семейного капитала на 5 лет. Сумма выплат увеличилась. Теперь многодетные родители при рождении (усыновлении) третьего...
 
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