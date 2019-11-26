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Студентам педколледжа рассказали про сигареты и алкоголь

27.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В общежитиях педколледжа в Ленино прошел «Открытый диалог» на тему «Не прожигай свою жизнь!».

 

Студентам педколледжа рассказали про сигареты и алкоголь

 

Студентам педколледжа рассказали про сигареты и алкоголь
Спикерами на мероприятии выступили первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Марина Бандык, старший инспектор СПиВО Горецкого РОЧС Марина Агеева, врач-нарколог УЗ «Горецкая ЦРБ» Антонина Дорофеева, инженер ПУ «Горкигаз» Елена Ларкович.

 

На встрече поднимались важные вопросы. Например, почему люди курят? Почему среди курящих много молодежи? Какие причины приводят молодых людей к выбору алкоголя или никотина: проблемы в семье, либо возможность выделиться, или же это просто протест? Влияет ли воспитание родителей на то, как дети относятся к вредным привычкам?

 

Студентам педколледжа рассказали про сигареты и алкоголь

 

Студентам педколледжа рассказали про сигареты и алкоголь

 

Антонина Дорофеева рассказала о вреде курения и употребления алкоголя. Она подробно остановилась на заболеваниях, к которым могут привести эти вредные привычки.

 

Студентам педколледжа рассказали про сигареты и алкоголь

 

Студентам педколледжа рассказали про сигареты и алкоголь
Марина Агеева сообщила, что сейчас проходит республиканская акция «Не прожигай свою жизнь!», направленная на предупреждение пожаров и гибели людей из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Старший инспектор привела статистику ЧП. Только за 10 месяцев текущего года в Могилевской области произошло 663 пожара (из-за неосторожного обращения с огнем — 287), погибло 60 человек.

 

Студентам педколледжа рассказали про сигареты и алкоголь

 

Студентам педколледжа рассказали про сигареты и алкоголь

 

Елена Ларкович отметила, что РУП «Могилевоблгаз» проводит «Месячник по пропаганде безопасных методов пользования газом в быту». Она рассказала студентам о причинах возникновения чрезвычайных происшествий, связанных со взрывом газового оборудования. Вместе разобрали, что запрещается делать при эксплуатации газовых плит, а также алгоритм действий, если в помещении появляется запах газа.

 

Студентам педколледжа рассказали про сигареты и алкоголь

 

Студентам педколледжа рассказали про сигареты и алкоголь

 

Студентам педколледжа рассказали про сигареты и алкоголь

 

Марина Бандык отметила, что население, в том числе и молодежь, не должно оставаться равнодушным к проблемам алкоголизма, наркомании и курения. Только совместными усилиями люди могут победить это зло, которое калечит и губит жизни. К тому же учащиеся педколледжа — будущие педагоги. Скоро они станут примером для школьников. И весьма важно, чтобы молодые специалисты показали положительный пример отношения к своему здоровью, отказавшись от вредных привычек.
Подобные открытые диалоги прошли и со студентами БГСХА.

 

Валерия Дроздовская, фото автора


 
 
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  В общежитиях педколледжа в Ленино прошел «Открытый диалог» на тему «Не прожигай свою жизнь!».       На встрече поднимались важные вопросы. Например, почему люди...
 
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