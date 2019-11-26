Студентам педколледжа рассказали про сигареты и алкоголь

Источник материала: Горецкий вестник

В общежитиях педколледжа в Ленино прошел «Открытый диалог» на тему «Не прожигай свою жизнь!».

На встрече поднимались важные вопросы. Например, почему люди курят? Почему среди курящих много молодежи? Какие причины приводят молодых людей к выбору алкоголя или никотина: проблемы в семье, либо возможность выделиться, или же это просто протест? Влияет ли воспитание родителей на то, как дети относятся к вредным привычкам?

Антонина Дорофеева рассказала о вреде курения и употребления алкоголя. Она подробно остановилась на заболеваниях, к которым могут привести эти вредные привычки.

Елена Ларкович отметила, что РУП «Могилевоблгаз» проводит «Месячник по пропаганде безопасных методов пользования газом в быту». Она рассказала студентам о причинах возникновения чрезвычайных происшествий, связанных со взрывом газового оборудования. Вместе разобрали, что запрещается делать при эксплуатации газовых плит, а также алгоритм действий, если в помещении появляется запах газа.

Марина Бандык отметила, что население, в том числе и молодежь, не должно оставаться равнодушным к проблемам алкоголизма, наркомании и курения. Только совместными усилиями люди могут победить это зло, которое калечит и губит жизни. К тому же учащиеся педколледжа — будущие педагоги. Скоро они станут примером для школьников. И весьма важно, чтобы молодые специалисты показали положительный пример отношения к своему здоровью, отказавшись от вредных привычек.

Подобные открытые диалоги прошли и со студентами БГСХА.

Валерия Дроздовская, фото автора