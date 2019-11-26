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Честным внедорожником его называют не случайно
27.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Его внешность сложно назвать идеалом, он не может похвастать наличием рамы и блокировок в приводе передних и задних колес, но этот внедорожник из года в год среди лидеров продаж в своем классе.
Благодаря своей потрясающей надежности и неприхотливости в эксплуатации, среди тех, кто владеет подобными машинами, он завоевал имидж честного автомобиля, который на 100% отрабатывает каждый рубль, потраченный на его покупку. И вот почему.
Речь, конечно же, идет о Renault Duster. При цене, стартующей с отметки в 24 900 рублей, даже в моноприводной версии этот автомобиль предлагает внушающие уважение параметры геометрической проходимости, позволяющие его владельцу заехать гораздо дальше, чем это могут позволить себе те, кто управляет обычными легковыми автомобилями.
5,0 л/100 км, обещанные компанией производителем в технических характеристиках, на поверку оказываются вполне реальным расходом топлива на загородных трассах, который позволяет, при желании, на одном баке, вмещающем 50 литров дизельного топлива, преодолевать расстояния до 1000 км. Реальный расход топлива в городских условиях тоже близок к заводским параметрам, измеряемым в идеальных условиях.
Впрочем, ощутить все достоинства тяговитого 109-сильного турбодизеля можно и в городе. Максимум крутящего момента мотор 1,5 dCi выдает уже при 1 750 об/мин и удерживает его на отметке в 240 Нм вплоть до 2750-2800 об/мин. В сочетании с 6-ступенчатой КПП турбодизель очень динамично разгоняет Renault Duster в городских режимах движения.
По-настоящему энергоемкая подвеска Renault Duster в реальной эксплуатации наглядно демонстрирует, что в сочетании с дорожным просветом в 210 мм ей не страшны ни лежачие полицейские, ни высокие бордюры, ни глубокие выбоины на асфальте.
Три варианта стандартных комплектаций (Comfort, Life, Drive Plus), лимитированная серия Adventure и созданные специально для белорусского рынка версии Technology, позволяют покупателям дилерских центров Renault в РБ подобрать именно то сочетание стоимости и опций Renault Duster, которое покажется им оптимальным в каждом конкретном случае.
Практически не имеющий слабых мест и уже давно избавившийся от «детских болезней» Renault Duster за 8 лет присутствия на белорусском рынке по праву снискал имидж честного внедорожника с доступными ценами и широким набором возможностей как на асфальте, так и за его пределами.
Желаете убедиться в этом самостоятельно, обращайтесь в ближайший дилерский центр Renault для тест-драйва.
г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 25−05−05,
Михаил Владимиров
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Его внешность сложно назвать идеалом, он не может похвастать наличием рамы и блокировок в приводе передних и задних колес, но этот внедорожник из года в год среди...
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