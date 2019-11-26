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29 ноября нотариусы Минского областного нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан

27.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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29 ноября нотариусы Минского областного нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, по случаю празднования Дня юриста.

В течение рабочего дня граждане могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро нашей страны, в соответствии с режимом работы, и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию. Целью проведения подобных акций и мероприятий является правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, укрепление и поддержка института семьи.

Полный список нотариальных контор и нотариального бюро Минской области и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by.


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29 ноября нотариусы Минского областного нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий, по...
 
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