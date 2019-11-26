ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Попал в поле зрения силовиков — персона нон грата для банков? «Этот вопрос будет отрегулирован»

27.11.2019 14:39 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Палата представителей приняла в первом чтении проект об изменении закона о единой государственной системе регистрации и учета правонарушений, передает корреспондент TUTBY.

Попал в поле зрения силовиков — персона нон грата для банков? «Этот вопрос будет отрегулирован»

Юрий Караев. Фото: Вадим Замировский, TUTBY

Законопроект готовило Министерство внутренних дел, документ представлял в парламенте глава ведомства Юрий Караев.

Документ должен урегулировать общественные отношения, связанные с учетом и регистрацией в едином государственном банке данных о правонарушениях сведений о правонарушениях, а также вопросы предоставления этих сведений госорганам и другим белорусским, иностранным и международным организациям, а также физлицам.

Документом предусмотрены изменения «в части уменьшения сроков хранения в едином банке данных сведений об административных правонарушениях с 10 до 3 лет». Законопроект также дает возможность судам, органам уголовного преследования, органам, ведущим административный процесс, по электронным каналам осуществлять регистрацию правонарушений сразу в банке данных.

Караев отметил, что заложенные нормы должны «заметно уменьшить бюрократию», вести учет в электронном формате.

На вопрос TUT.BY о том, к каким данным базы имеют доступ, к примеру, банки, и есть ли в законопроекте нормы об этом, министр ответил утвердительно. Проблема в том, что даже в случаях, когда человек был подозреваемым по уголовному делу, данные сразу поступают в базу. Впоследствии человека могли оправдать или дело переведено в административные, но данные в базе остаются, и банки отказывают в выдаче кредитов, карт рассрочек.

— Я вам однозначно не отвечу, но наш специалист, который разрабатывает законопроект, учел все тонкости, связанные именно с этим. Этот вопрос будет отрегулирован, чтобы такого не было, — заверил Юрий Караев.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Палата представителей приняла в первом чтении проект об изменении закона о единой государственной системе регистрации и учета правонарушений, передает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жена Зеленского выставила на аукцион платье, из-за которого ее критиковали в Сети
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика