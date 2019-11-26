Попал в поле зрения силовиков — персона нон грата для банков? «Этот вопрос будет отрегулирован»

Источник материала: Виртуальный Брест

Палата представителей приняла в первом чтении проект об изменении закона о единой государственной системе регистрации и учета правонарушений, передает корреспондент TUTBY.

Юрий Караев. Фото: Вадим Замировский, TUTBY

Законопроект готовило Министерство внутренних дел, документ представлял в парламенте глава ведомства Юрий Караев.

Документ должен урегулировать общественные отношения, связанные с учетом и регистрацией в едином государственном банке данных о правонарушениях сведений о правонарушениях, а также вопросы предоставления этих сведений госорганам и другим белорусским, иностранным и международным организациям, а также физлицам.

Документом предусмотрены изменения «в части уменьшения сроков хранения в едином банке данных сведений об административных правонарушениях с 10 до 3 лет». Законопроект также дает возможность судам, органам уголовного преследования, органам, ведущим административный процесс, по электронным каналам осуществлять регистрацию правонарушений сразу в банке данных.

Караев отметил, что заложенные нормы должны «заметно уменьшить бюрократию», вести учет в электронном формате.

На вопрос TUT.BY о том, к каким данным базы имеют доступ, к примеру, банки, и есть ли в законопроекте нормы об этом, министр ответил утвердительно. Проблема в том, что даже в случаях, когда человек был подозреваемым по уголовному делу, данные сразу поступают в базу. Впоследствии человека могли оправдать или дело переведено в административные, но данные в базе остаются, и банки отказывают в выдаче кредитов, карт рассрочек.

— Я вам однозначно не отвечу, но наш специалист, который разрабатывает законопроект, учел все тонкости, связанные именно с этим. Этот вопрос будет отрегулирован, чтобы такого не было, — заверил Юрий Караев.