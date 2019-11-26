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В Пинске обнаружен труп женщины

27.11.2019 14:39 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске обнаружен труп женщины со следами насильственной смерти. В настоящее время ведутся следственные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего.

В Пинске обнаружен труп женщины

Как отметили в Пинском межрайонном отделе Следственного комитета, убийство было совершено на проспекте Жолтовского.

По одной из версий, подозревается в совершении этого жестокого преступления сожитель погибшей.

В интересах следствия подробности произошедшего не распространяются.

Уголовное дело было возбуждено в Пинске, но в настоящее время его расследование передано специалистам Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области.

 
 
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  В Пинске обнаружен труп женщины со следами насильственной смерти. В настоящее время ведутся следственные мероприятия по установлению причин и обстоятельств...
 
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