Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске обнаружен труп женщины со следами насильственной смерти. В настоящее время ведутся следственные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего.

Как отметили в Пинском межрайонном отделе Следственного комитета, убийство было совершено на проспекте Жолтовского.

По одной из версий, подозревается в совершении этого жестокого преступления сожитель погибшей.

В интересах следствия подробности произошедшего не распространяются.

Уголовное дело было возбуждено в Пинске, но в настоящее время его расследование передано специалистам Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области.