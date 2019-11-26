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В Пинске обнаружен труп женщины
27.11.2019 14:39 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Пинске обнаружен труп женщины со следами насильственной смерти. В настоящее время ведутся следственные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего.
Как отметили в Пинском межрайонном отделе Следственного комитета, убийство было совершено на проспекте Жолтовского.
По одной из версий, подозревается в совершении этого жестокого преступления сожитель погибшей.
В интересах следствия подробности произошедшего не распространяются.
Уголовное дело было возбуждено в Пинске, но в настоящее время его расследование передано специалистам Управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области.
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В Пинске обнаружен труп женщины со следами насильственной смерти. В настоящее время ведутся следственные мероприятия по установлению причин и обстоятельств...
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