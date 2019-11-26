Полуфинал XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата состоялся

Источник материала: Виртуальный Брест

Благодаря прошедшим играм турнира между командами двух групп А и В выяснилось, кто встретится в финале, а кто будет играть за 3 и 4 место.

Первая встреча прошла между командами СП «Санта Бремор» ООО и Брестского филиала РУП «Белтелеком». Обе команды показали отличный уровень. После продолжительной игры со счетом 2:0, команда «Санта Бремор» одержала победу и обеспечила себе дорогу в финал.

Вторая встреча прошла между командами «Молодежь Бреста» и ОВД Ленинского района г. Бреста. Ни для кого не секрет, что команда «Молодежь Бреста» не первый год занимает призовые места на турнире. «Совершенно не понятно, почему мы проиграли РОВД, - сокрушается капитан команды «Молодежь Бреста» Патейчук Владимир. - К сожалению, мы недооценили соперника, вот и лишили себя возможности побороться в финале за первое место!»

Организаторы турнира благодарят «Молодежь Бреста» за отличную игру с ОВД Ленинского района г. Бреста и ждут на встрече с командой «Белтелеком». Игра за 3-е место состоится 27 ноября 2019 года в средней школе № 33 г. Бреста.

Итоги полуфинала:

1. «Санта Бремор» 2:0 «Белтелеком».

2. «Молодежь Бреста» БРСМ 0:2 ОВД Ленинского района г. Бреста.