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Полуфинал XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата состоялся

27.11.2019 14:39 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Благодаря прошедшим играм турнира между командами двух групп А и В выяснилось, кто встретится в финале, а кто будет играть за 3 и 4 место.

Полуфинал XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата состоялся

Первая встреча прошла между командами СП «Санта Бремор» ООО и Брестского филиала РУП «Белтелеком». Обе команды показали отличный уровень. После продолжительной игры со счетом 2:0, команда «Санта Бремор» одержала победу и обеспечила себе дорогу в финал.

Полуфинал XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата состоялся

Вторая встреча прошла между командами «Молодежь Бреста» и ОВД Ленинского района г. Бреста. Ни для кого не секрет, что команда «Молодежь Бреста» не первый год занимает призовые места на турнире. «Совершенно не понятно, почему мы проиграли РОВД, - сокрушается капитан команды «Молодежь Бреста» Патейчук Владимир. - К сожалению, мы недооценили соперника, вот и лишили себя возможности побороться в финале за первое место!»

Полуфинал XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата состоялся

Организаторы турнира благодарят «Молодежь Бреста» за отличную игру с ОВД Ленинского района г. Бреста и ждут на встрече с командой «Белтелеком». Игра за 3-е место состоится 27 ноября 2019 года в средней школе № 33 г. Бреста.

Полуфинал XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата состоялся

Итоги полуфинала:

1. «Санта Бремор» 2:0 «Белтелеком».

2. «Молодежь Бреста» БРСМ 0:2 ОВД Ленинского района г. Бреста.

Полуфинал XVIII турнира по волейболу памяти Героя Беларуси В.Н.Карвата состоялся

Итак, ФИНАЛ! «Санта Бремор» и ОВД Ленинского района вступят в борьбу за первое место. Судейская бригада и болельщики прогнозируют яркую интересную игру. Ждем любителей волейбола в СК «Олимп» (ул. Дзержинского, 46), начало в 17.00.

 
Теги: Брест
 
 
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  Благодаря прошедшим играм турнира между командами двух групп А и В выяснилось, кто встретится в финале, а кто будет играть за 3 и 4 место. Первая встреча прошла...
 
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