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Жена Зеленского выставила на аукцион платье, из-за которого ее критиковали в Сети

27.11.2019 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жена президента Украины Елена Зеленская выставила на аукцион то самое желтое платье, в котором она недавно была на интронизации императора Японии. Тогда пользователи Сети критиковали первую леди за неправильно подобранный цвет наряда.


Фото: Reuters

«То самое желтое платье, которое я надевала на церемонию интронизации японского императора и которое наделало шума, послужит доброму делу! Сегодня, накануне Всемирного дня соболезнования, я передаю его как лот для благотворительного гала-ужина Tabletochki Giving Tuesday Dinner — команды супергероев, которые уже 8 лет стоят на защите деток с онко», — написала вчера Елена Зеленская в Instagram.

На интронизации японского императора Нарухито в Токио, которая прошла в конце октября, президент Украины появился в смокинге, а первая леди в длинном желтом платье.

Зеленскую сразу же упрекнули, что цвет платья должен был быть другим. Мол, желтый — цвет семьи императора Японии, поэтому приглашенные гости надевают одежду других цветов, чтобы не оскорбить семью монарха.

Позже выяснилось, что такого запрета нет. По дресс-коду на интронизацию необходимо было явиться в длинном наряде, про выбор цвета ничего не было сказано. В посольстве Японии в Украине отметили: "Их одежда (Владимира и Елены Зеленских — прим. ред.) также хорошо гармонировала с благородной атмосферой и произвела на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украине как стране".

Сама же Зеленская в интервью украинской версии Vogue говорила, что во время поездки в Японию была довольна своим образом и реакцией японцев на него — пока не прочла публикации украинских СМИ.
 

 
 
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Жена президента Украины Елена Зеленская выставила на аукцион то самое желтое платье, в котором она недавно была на интронизации императора Японии. Тогда...
 
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