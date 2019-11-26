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Жена Зеленского выставила на аукцион платье, из-за которого ее критиковали в Сети
Источник материала: Tut.by
Жена президента Украины Елена Зеленская выставила на аукцион то самое желтое платье, в котором она недавно была на интронизации императора Японии. Тогда пользователи Сети критиковали первую леди за неправильно подобранный цвет наряда.
«То самое желтое платье, которое я надевала на церемонию интронизации японского императора и которое наделало шума, послужит доброму делу! Сегодня, накануне Всемирного дня соболезнования, я передаю его как лот для благотворительного гала-ужина Tabletochki Giving Tuesday Dinner — команды супергероев, которые уже 8 лет стоят на защите деток с онко», —
На
Зеленскую сразу же
Позже выяснилось, что такого запрета нет. По дресс-коду на интронизацию необходимо было явиться в длинном наряде, про выбор цвета ничего не было сказано. В посольстве Японии в Украине
Сама же Зеленская в интервью украинской версии Vogue
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Жена президента Украины Елена Зеленская выставила на аукцион то самое желтое платье, в котором она недавно была на интронизации императора Японии. Тогда...
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