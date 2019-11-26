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Белоруса из банды «черных риелторов» приговорили в России к 15 годам колонии строгого режима
Источник материала: Tut.by
В Тверской области вынесли приговор 57-летнему белорусу из банды «черных риелторов». Он входил в организованную преступную группировку, которая занималась мошенничеством на рынке жилья — асоциальных москвичей уговаривали продать квартиру, а потом убивали. Об этом
Суд признал доказательства, собранные следователями, достаточными для вынесения приговора в отношении 57-летнего белоруса. Он был признан виновным в совершении в составе организованной преступной группы следующих преступлений: тайное хищение чужого имущества в крупном размере; мошенничество в особо крупном размере, повлекшее в каждом случае лишение прав гражданина на жилое помещение; убийство более двух лиц с целью сокрытия другого преступления.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима сроком на 15 лет.
Напомним, об этом уголовном деле
Под прицел преступников, как правило, попадали одинокие, ведущие асоциальный образ жизни москвичи. Им предлагали купить квартиру на территории Тверской области за меньшую стоимость от стоимости квартиры в городе Москве, а разницу денег использовать в качестве прибыли. После того, как потерпевшие подписывали необходимые документы по купле-продаже квартир, преступники угощали одиноких москвичей спиртным, в которое подмешивали снотворное. После того, как продавец квартиры засыпал, его убивали. Способы убийств были разными — людей топили, закапывали живыми в землю, расстреливали. Банда действовала на протяжении пяти лет, на их счету — по меньшей мере четыре жертвы.
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Он входил в организованную преступную группировку, которая занималась мошенничеством на рынке жилья - асоциальных москвичей уговаривали продать квартиру, а потом...
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