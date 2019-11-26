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Белоруса из банды «черных риелторов» приговорили в России к 15 годам колонии строгого режима

27.11.2019 14:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Тверской области вынесли приговор 57-летнему белорусу из банды «черных риелторов». Он входил в организованную преступную группировку, которая занималась мошенничеством на рынке жилья — асоциальных москвичей уговаривали продать квартиру, а потом убивали. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.


Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Суд признал доказательства, собранные следователями, достаточными для вынесения приговора в отношении 57-летнего белоруса. Он был признан виновным в совершении в составе организованной преступной группы следующих преступлений: тайное хищение чужого имущества в крупном размере; мошенничество в особо крупном размере, повлекшее в каждом случае лишение прав гражданина на жилое помещение; убийство более двух лиц с целью сокрытия другого преступления.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима сроком на 15 лет.

Напомним, об этом уголовном деле TUT.BY писал в августе этого года. 57-летний белорус нелегально жил в Тверской области. Он входил в банду «черных риелторов».

Под прицел преступников, как правило, попадали одинокие, ведущие асоциальный образ жизни москвичи. Им предлагали купить квартиру на территории Тверской области за меньшую стоимость от стоимости квартиры в городе Москве, а разницу денег использовать в качестве прибыли. После того, как потерпевшие подписывали необходимые документы по купле-продаже квартир, преступники угощали одиноких москвичей спиртным, в которое подмешивали снотворное. После того, как продавец квартиры засыпал, его убивали. Способы убийств были разными — людей топили, закапывали живыми в землю, расстреливали. Банда действовала на протяжении пяти лет, на их счету — по меньшей мере четыре жертвы.

 
 
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Он входил в организованную преступную группировку, которая занималась мошенничеством на рынке жилья - асоциальных москвичей уговаривали продать квартиру, а потом...
 
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