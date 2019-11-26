«Защита финансов оставляет желать лучшего». МВД - про кражи денег со счетов белорусов

Источник материала: Tut.by

В Беларуси продолжает расти число киберпреступлений. Причем большинство из них относится к кражам денег с помощью компьютерной техники. Об этом сегодня сообщил начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Вадим Устинович. По его прогнозам, в Беларуси число киберпреступлений продолжит расти.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

При этом киберпреступления будут совершать в сфере образования, страхования, медицины, прогнозирует Вадим Устинович.

— Неумение людей защищать личную информацию привело к устойчивому росту количества киберпреступлений. В 2015 году их было зарегистрировано 2440, в 2016 — 2471, в 2017 — 3099, в 2018 — 4741. В этом году тенденция роста сохраняется. За 10 месяцев таких преступлений стало в 2,2 раза больше если сравнивать с этим же периодом прошлого года. Оно выросло с 3518 до 7694. И тенденция сохранится в следующем году, — отмечает представитель МВД.

По его словам, особенность таких преступлений в том, что «появляются новые изощренные способы их совершения».

При этом больше двух третьих преступлений в сфере высоких технологий, совершенных в этом году, относятся к кражам денег с помощью компьютерной техники — 76,1%. «Основная масса хакерских атак была направлена на финансовый сектор, — сказал представитель МВД. — Защита финансов оставляет желать лучшего».

— Если еще 5−7 лет назад это был человек, который хорошо разбирается в компьютерной технике, то сейчас все намного проще. Для того, чтобы стать киберпреступником, есть множество видеогайдов, где пошагово расписано, как достичь нужного результата. Сейчас в эту отрасль бросились всевозможные асоциальные элементы, — отметил Вадим Устинович.

Напомним, по данным Следственного комитета, количество краж с помощью компьютерной техники за январь-ноябрь 2019 года увеличилось больше чем в 2 раза в сравнении с этим же периодом в прошлом году — на 111%. Всего по стране, по данным на 24 ноября, зарегистрировано 5991 такое преступление. По их количеству лидировал Минск — там 1959 пострадавших. На втором месте Гомельская область, где 1079 таких случаев.