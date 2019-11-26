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Школьники – авторы лучших видеороликов «Я берегу энергию» получили награды Фонда содействия реформированию ЖКХ

27.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В рамках специализированной смены «Школа молодого энергетика», прошедшей на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Анапе, вручены награды победителям публичного творческого конкурса на лучший видеоролик на тему «Я берегу энергию», организованного Фондом содействия реформированию ЖКХ, Благотворительным фондом «Надежная смена».

Цель конкурса − популяризация бережного отношения к энергии, природным энергоресурсам, использования энергоэффективных технологий в быту, а также популяризации профессий жилищно-коммунальной сферы, привлечения внимания к проблемам жилищно-коммунального хозяйства.

«Наша задача – направить детей в сторону энергетики и ЖКХ, показать им, как важны и интересны профессии, входящие в эту сферу», − подчеркнула советник Департамента внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Анна Маруженкова.

Видеоролики по теме «Я берегу энергию» конкурсе создали старшеклассники – участники Школы молодого энергетика.

Авторы лучших работ из них получили награды от организаторов − Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Победителями конкурса стали Арина Равко (г. Белово, Кемеровская область), Илья Выговский (г. Владивосток) и Анастасия Пекарчик (г. Дзержинск, Минская обл.).

С работами конкурсантов можно ознакомиться на YouTube-канале публичного творческого конкурса на лучший видеоролик на тему «Я берегу энергию»:

Арина Равко в ролике «3% − это много?» рассказала, как каждый может повлиять на уменьшение количества мусора, попадающего в Мировой океан.

Илья Выговский создал ролик «Милее места нет, чем Родина моя…». В своей работе Илья призвал автомобилистов пересаживаться на электромобили, оказывающие меньшее негативное воздействие на окружающую среду. Также он предложил развивать электрический общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, фуникулеры. Для снабжения Владивостока электроэнергией школьник предложил использовать энергию приливов и отливов.

Анастасия Пекарчик в ролике «Береги воду» показала ценность воды для жизни на Земле.

«Школа молодого энергетика» − специализированная смена, направленная на привлечение внимания молодого поколения к вопросам охраны окружающей среды, стимулирование творческих способностей молодежи и профессиональную ориентацию школьников по направлениям энергетики.

Организаторами проекта выступили: Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Программа развития Организации Объединенных Наций, Национальный исследовательский университет «МЭИ». Оператором образовательной программы третий год подряд стал фонд «Надежная смена».

Смена объединила 80 школьников 13 − 17 лет, интересующихся вопросами энергетики, энергоэффективности и современными технологиями − старшеклассников из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана.

 
 
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В рамках специализированной смены «Школа молодого энергетика», прошедшей на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Анапе, вручены...
 
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