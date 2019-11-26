В Минск привезли оригинальные работы Пикассо

Источник материала: KYKY

В Минск привезли оригинальные работы испанского художника Пабло Пикассо из частных европейских коллекций. Об этом пишут на сайте галереи Libra, где и проходит выставка под названием «Пабло Пикассо. Параграфы».

Выставка уже стартовала, ее можно посещать каждый день вплоть до 26 января 2020-го – с 11:00 до 20:00. Галерея Libra собрала коллекцию из 61 литографии, полученной из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции. Работы отражают все главные этапы творчества художника: раннего, голубого периодов, аналитического и синтетического кубизма. В частности, зрителям покажут серии работ «Голубой цвет Барселоны», «Папье-Колле», «Торос и торерос», «Война и мир» и так далее.

Выставка «Параграфы» также представит 37 эскизов, которые сделал Пикассо в процессе написания «Герники» – полотна, посвященного разрушению фашистской авиацией небольшого городка басков. «Литографии находятся под специальным музейным стеклом, которое позволяет четко разглядеть детали изображения, и дополнены информационными стендами об истории создания и творческом пути Пабло Пикассо», – говорят организаторы выставки. «Параграфы» дополнят 25 фотографий о жизни культового художника.

Кроме Пикассо, в Libra будут выставлены работы современных беларуских художников – скульпторов Павла Войницкого, Михаила Инькова, Дмитрия Оганова, Александра Соколова и керамисток Елены Чепелевой и Лилии Нищик.

Сколько стоит посетить выставку?

12 рублей – для взрослых;

десять рублей – для студентов дневной формы обучения;

восемь рублей – для школьников, пенсионеров, многодетных семей, инвалидов третьей группы;

бесплатно – для детей до семи лет, а также участников ВОВ, инвалидов первой и второй групп.