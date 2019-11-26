ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минск привезли оригинальные работы Пикассо

27.11.2019 14:19 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В Минск привезли оригинальные работы испанского художника Пабло Пикассо из частных европейских коллекций. Об этом пишут на сайте галереи Libra, где и проходит выставка под названием «Пабло Пикассо. Параграфы».

Выставка уже стартовала, ее можно посещать каждый день вплоть до 26 января 2020-го – с 11:00 до 20:00. Галерея Libra собрала коллекцию из 61 литографии, полученной из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции. Работы отражают все главные этапы творчества художника: раннего, голубого периодов, аналитического и синтетического кубизма. В частности, зрителям покажут серии работ «Голубой цвет Барселоны», «Папье-Колле», «Торос и торерос», «Война и мир» и так далее.

Выставка «Параграфы» также представит 37 эскизов, которые сделал Пикассо в процессе написания «Герники» – полотна, посвященного разрушению фашистской авиацией небольшого городка басков. «Литографии находятся под специальным музейным стеклом, которое позволяет четко разглядеть детали изображения, и дополнены информационными стендами об истории создания и творческом пути Пабло Пикассо», – говорят организаторы выставки. «Параграфы» дополнят 25 фотографий о жизни культового художника.

Кроме Пикассо, в Libra будут выставлены работы современных беларуских художников – скульпторов Павла Войницкого, Михаила Инькова, Дмитрия Оганова, Александра Соколова и керамисток Елены Чепелевой и Лилии Нищик. 

Сколько стоит посетить выставку?

  • 12 рублей – для взрослых;
  • десять рублей – для студентов дневной формы обучения;
  • восемь рублей – для школьников, пенсионеров, многодетных семей, инвалидов третьей группы;
  • бесплатно – для детей до семи лет, а также участников ВОВ, инвалидов первой и второй групп.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минск привезли оригинальные работы испанского художника Пабло Пикассо из частных европейских коллекций. Об этом пишут на сайте галереи Libra, где и проходит...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выборы закончились - начинаются суды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика