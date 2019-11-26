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Как не стать жертвой телефонного мошенничества – рассказывает сотрудник Нацбанка Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси участились случаи телефонного мошенничества – так называемого вишинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за последнюю неделю более 100 человек пострадали от манипуляций злоумышленников.
Они представляются работниками банка и под различными прелогами просят дать им реквизиты платежной карты, а также другие личные данные. После передачи информации со счета жертвы исчезают деньги. Звонят мошенники с номеров, похожих на банковские. Слышен даже шум, как будто действительно обращается диспетчер из колл-центра, а информацию о личных данных собирают в соцсетях.
Сергей Майсейшин, начальник отдела Национального банка Беларуси:
При звонке сотрудник банка всегда знает необходимую ему информацию. Если у вас начинают уточнять подобную информацию, мы рекомендуем завершить звонок и перезвонить на официальный номер банка, указанный на сайте.
Число пострадавших от вишинга исчисляется сотнями. Волна звонков телефонных мошенников продолжается. Специалисты рекомендуют никому не передавать личные финансовые данные.
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Новости Беларуси. В Беларуси участились случаи телефонного мошенничества – так называемого вишинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за...
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