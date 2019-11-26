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Александра Герасименя дала мастер-класс школьникам: «Она нас научила делать кувырки в воде»

27.11.2019 14:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Семь футов под килем. Учащиеся Боровлянской средней школы №3 поучаствовали в заплыве с трехкратной олимпийской чемпионкой Александрой Герасименей. Подробности в сюжете программы «Минск и минчане».

Александра Герасименя дала мастер-класс школьникам: «Она нас научила делать кувырки в воде»

Именитая спортсменка рассказала ребятам о своем спортивном пути к победе, ответила на вопросы и провела мастер-класс. Личный пример – лучшее воспитание.

Александра Герасименя дала мастер-класс школьникам: «Она нас научила делать кувырки в воде»

Александра Герасименя, двукратный серебряный призер Олимпийских игр:
Я старалась по максимуму дать что-то новое и интересное, естественно, за 20 минут, которые я провела в бассейне, я не могу дать весь спектр знания. Для меня важно, чтобы дети попробовали что-то интересное, что-то новое.

Александра Герасименя дала мастер-класс школьникам: «Она нас научила делать кувырки в воде»

Юные пловцы с удовольствием продемонстрировали свои навыки по укрощению водной стихии. А Александра поделилась бесценным опытом в надежде, что дети смогут перенять его и применить на практике. Александра рассказала о своем детстве, как пришла в мир спорта и почему так трудно стоять на старте, когда представляешь честь страны.

Александра Герасименя дала мастер-класс школьникам: «Она нас научила делать кувырки в воде»

Карина Соловьева:
Тут я все время плаваю: среда и понедельник. Я вначале не умела плавать, а сейчас за год научилась.

Александр Соловьев:
Мне понравилось заниматься с олимпийской чемпионкой Беларуси. Научился плавать дельфином.

Александра Герасименя дала мастер-класс школьникам: «Она нас научила делать кувырки в воде»

Александра Коновалова:
Она нас научила делать кувырки в воде, упражнения показала, которые мы еще не делали.

Александра Герасименя дала мастер-класс школьникам: «Она нас научила делать кувырки в воде»

Чемпионка провела большую часть своей жизни в бассейне и не понаслышке знает, какова цена значимых результатов. Ведь ни одна победа, будь то олимпийская награда высшей пробы или просто победа над собой, не придет сама. Все дается через труд и преодоление.

Александра Герасименя:
Бывают ситуации, когда детей тяжело обучать, особенно, если есть страхи. Нужно время. Со страхами и детьми работать легче и проще, их можно обмануть в игровой форме. Для меня это такой обмен энергией, видна отдача, я вижу позитив и сразу понимаю: нравится ребенку или нет.

Александра Герасименя дала мастер-класс школьникам: «Она нас научила делать кувырки в воде»

Проводить такие интерактивы для Боровлянской средней школы номер три стало доброй традицией. А сияющие глаза детей – лучшее подтверждение тому, что встречи нужны и важны. В рамках проекта «ПапаЗал» и «МамаЗал» начинающие спортсмены плодотворно сотрудничают со звёздными тренерами. Ребята уже успели побоксировать с Магомедом Нурутдиновым, потягать железо с Игорем Сигневичем и накачать мышцы с Максимом Нехайчиком.

Игорь Сигневич, куратор проекта «ПапаЗал», мастер спорта международного класса РБ, пятикратный чемпион мира по гиревому спорту:
Каждый месяц мы приглашаем интересных личностей, очень плотно идет работа с контактными видами спорта: бокс, кикбоксинг. В следующем месяце, в декабре мы планируем пригласить чемпиона Европы по каратэ Ивана Архутича.

Александра Герасименя дала мастер-класс школьникам: «Она нас научила делать кувырки в воде»

Анна Королевич, директор ГУО «Боровлянская средняя школа №3»:
Мы очень рады, что сегодня наше учреждение посетила знаменитая спортсменка Александра Герасименя. Для наших детей – это пример. Дети должны видеть спортсменов. И имея такую спортивную базу, я думаю, мы в скором будущем покажем результаты.

Подобные встречи и впрямь вдохновляют. География проекта расширяется с каждым днем. Юные пловцы, атлеты, борцы и футболисты выбирают здоровый образ жизни и уверенно двигаются к значимым стартам и первым победам. Ведь с такими звездными тренерами никто не останется на скамейке запасных!

Александра Герасименя дала мастер-класс школьникам: «Она нас научила делать кувырки в воде»

Люди в материале: Александра Герасименя
 
Теги: Минск
 
 
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Семь футов под килем. Учащиеся Боровлянской средней школы №3 поучаствовали в заплыве с трехкратной олимпийской чемпионкой Александрой Герасименей. Подробности в...
 
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