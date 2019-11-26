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Александра Герасименя дала мастер-класс школьникам: «Она нас научила делать кувырки в воде»
Источник материала: СТВ
Семь футов под килем. Учащиеся Боровлянской средней школы №3 поучаствовали в заплыве с трехкратной олимпийской чемпионкой Александрой Герасименей. Подробности в сюжете программы «Минск и минчане».
Именитая спортсменка рассказала ребятам о своем спортивном пути к победе, ответила на вопросы и провела мастер-класс. Личный пример – лучшее воспитание.
Юные пловцы с удовольствием продемонстрировали свои навыки по укрощению водной стихии. А Александра поделилась бесценным опытом в надежде, что дети смогут перенять его и применить на практике. Александра рассказала о своем детстве, как пришла в мир спорта и почему так трудно стоять на старте, когда представляешь честь страны.
Карина Соловьева:
Александр Соловьев:
Александра Коновалова:
Чемпионка провела большую часть своей жизни в бассейне и не понаслышке знает, какова цена значимых результатов. Ведь ни одна победа, будь то олимпийская награда высшей пробы или просто победа над собой, не придет сама. Все дается через труд и преодоление.
Проводить такие интерактивы для Боровлянской средней школы номер три стало доброй традицией. А сияющие глаза детей – лучшее подтверждение тому, что встречи нужны и важны. В рамках проекта «ПапаЗал» и «МамаЗал» начинающие спортсмены плодотворно сотрудничают со звёздными тренерами. Ребята уже успели побоксировать с Магомедом Нурутдиновым, потягать железо с Игорем Сигневичем и накачать мышцы с Максимом Нехайчиком.
Анна Королевич, директор ГУО «Боровлянская средняя школа №3»:
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Семь футов под килем. Учащиеся Боровлянской средней школы №3 поучаствовали в заплыве с трехкратной олимпийской чемпионкой Александрой Герасименей. Подробности в...
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