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Youtube-канал появился у Советского района Минска, а глава администрации лично отвечает в соцсетях

27.11.2019 14:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Кто занимается youtube-каналом, недавно появившимся у Советского района Минска, мы спросили главу администрации Юрия Трущенко в программе «Большой город».

Youtube-канал появился у Советского района Минска, а глава администрации лично отвечает в соцсетях

Юрий Трущенко, глава Советского района г. Минска:
Youtube-каналом занимаются специально обученные люди из управления идеологической работы. Это наше новшество, там пока только три, по-моему, ролика. Там еще достаточно маленькое количество подписчиков. Но я думаю, мы сейчас сами несколько перестроимся, и многие материалы, которые мы подавали в виде фото, мы много переделываем в видео, может быть, даже видео-ответы на часто задаваемые вопросы граждан. И будем их размещать на youtube-канале администрации. Это, в первую очередь, средство коммуникации с населением. То есть, в принципе, весь сайт администрации направлен на то, чтобы люди могли получать максимальный объем информации с нашего интернет-ресурса и, соответственно, меньше задавать каких-то вопросов с целью уточнения.

Бывает даже, люди звонят в приемную и говорят: «Слушайте, не можем на сайте найти тот или иной раздел». И мы чуть ли не в онлайн-режиме его меняем. К вечеру уже может быть несколько реструктуризирован наш сайт. О том, что наш сайт достаточно удобен и коммуникативен, свидетельствует то, что мы в прошлом году на «ТИБО-2018» заняли 3-е место с нашим сайтом администрации Советского района. Поэтому он не только мне нравится, не только пользуется спросом у населения, но и профессионалы, которые оценивали все эти интернет-ресурсы, они также поставили нам достаточно высокую оценку.

Youtube-канал появился у Советского района Минска, а глава администрации лично отвечает в соцсетях

Известно, что в соцсетях Вам можно написать вопрос в личку. Складывается впечатление, что у Вас ведется прием 24 часа в сутки.

Юрий Трущенко:
К сожалению, с момента, как я зарегистрировался в соцсетях, примерно так и произошло. С сентября 2018 года соцсети занимают весь свободный вечер. То есть приходишь домой – определенные процедуры: ужин, семья, дочка, сын – позанимался, и вечер посвящаешь тому, чтобы дать ответы на те вопросы, которые люди задали в социальных сетях. Занимаюсь этим сам лично. А помощников нет, пока еще и подписчиков достаточно немного, поэтому пока справляюсь сам.

Youtube-канал появился у Советского района Минска, а глава администрации лично отвечает в соцсетях

Хотелось бы больше лайков и подписчиков?

Юрий Трущенко:
Хотелось бы, так как в районе проживает 163 тысячи населения, а подписчиков пока около тысячи.

А если будет 163 тысячи?             

Юрий Трущенко:
Тогда, конечно же, думаю, появятся и помощники, чтобы осуществлять ответы на те вопросы, которые задают люди.

Люди в материале: Юрий Трущенко
 
Теги: Минск
 
 
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