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Youtube-канал появился у Советского района Минска, а глава администрации лично отвечает в соцсетях
Источник материала: СТВ
Кто занимается youtube-каналом, недавно появившимся у Советского района Минска, мы спросили главу администрации Юрия Трущенко в программе
Юрий Трущенко, глава Советского района г. Минска:
Бывает даже, люди звонят в приемную и говорят: «Слушайте, не можем на сайте найти тот или иной раздел». И мы чуть ли не в онлайн-режиме его меняем. К вечеру уже может быть несколько реструктуризирован наш сайт. О том, что наш сайт достаточно удобен и коммуникативен, свидетельствует то, что мы в прошлом году на «ТИБО-2018» заняли 3-е место с нашим сайтом администрации Советского района. Поэтому он не только мне нравится, не только пользуется спросом у населения, но и профессионалы, которые оценивали все эти интернет-ресурсы, они также поставили нам достаточно высокую оценку.
Известно, что в соцсетях Вам можно написать вопрос в личку. Складывается впечатление, что у Вас ведется прием 24 часа в сутки.
Юрий Трущенко:
Хотелось бы больше лайков и подписчиков?
Юрий Трущенко:
А если будет 163 тысячи?
Юрий Трущенко:
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Кто занимается youtube-каналом, недавно появившимся у Советского района Минска, мы спросили главу администрации Юрия Трущенко в программе «Большой город».
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