Девушка с деньгами. Девять лайфхаков, которые спасут ваш кошелек

Источник материала: Ежедневник



фото: лайфхакер

Сложно устоять против натиска продавцов, подруг и рекламы? Вот приемы, которые помогут вовремя остановиться и отложить ненужную покупку.

Esquire публикует отрывок с инструкцией осознанного потребления из книги «Девушка с деньгами. Книга о финансах и здравом смысле». Ее автор — Анастасия Веселко, консультант по финансовой грамотности и блогер. Это — важнейший тренд, который помогает сохранить и деньги, и природу:

- Управление расходами станет гораздо эффективнее, если вы приобретете суперспособность «покупать меньше», то есть перестроите мышление так, чтобы сократить саму потребность в покупках, дорогих развлечениях и постоянном улучшении себя.

Настоящие изменения происходят, как только мы действительно осознаем, что нам просто не нужна добрая половина этой одежды, с друзьями можно встречаться не только в ресторане, а латте по дороге в офис мы покупаем преимущественно от скуки.

Если вы еще не знакомы с философией минимализма, очень рекомендую приобщиться, вдохновиться и по-новому взглянуть на потребление как таковое. Суть минимализма выражается очень коротко: почти все вещи лишние. Только очень малое количество вещей действительно важны. На них-то и стоит тратить деньги и время. Новый iPhone в этот список, скорее всего, не попадет.

Почитайте «Магическую уборку» Мари Кондо, «Искусство жить просто» Доминик Лоро или «Меньше значит больше» Джошуа Беккера, чтобы познакомиться с новой точкой зрения. Осознать, как мало вещей нам надо на самом деле. Освободить место в шкафах, в мыслях и в жизни. А сэкономленные деньги потратить на что-то интересное.

Какое-то время я очень увлеклась этой идеей — распродавала вещи, раздала книги и косметику, даже в отпуск ездила с семью вещами в небольшой котомке. Потом это увлечение прошло, настоящим минималистом я так и не стала. Но всё же теперь покупаю гораздо меньше, чем раньше. Выбираю качество вместо количества, впечатления вместо вещей, отношения вместо развлечений. А еще мне очень помогает мантра «У меня все есть» — иду ли я мимо стеллажей с косметикой, витрин с распродажей или полок с конфетами. Настойчивым продавцам эти слова я произношу вслух — они сразу теряют ко мне интерес.

Попробуйте и вы.

И все же, даже приняв концепцию «меньше значит больше», бывает сложно устоять против натиска продавцов, подруг и рекламы. На этот случай я собрала лайфхаки осознанного потребления, которые помогут удержаться от лишней покупки.

Финансы очень похожи на ЗОЖ. Нет быстрых рецептов: не получится сегодня едва сводить концы с концами, а завтра — разбогатеть, заработав на акциях. Нет финальной точки: не получится разобраться с финансами раз и навсегда. Это процесс длиною в жизнь. И так же, как в питании, в финансах можно устраивать разгрузочные дни.

Помню, после трехдневного детокса на овсяном киселе даже вареная морковь казалась деликатесом. Заодно стало очевидно, как много и бездумно я ем. То же самое с деньгами. Денежный «детокс» поможет осознать, сколько лишнего мы покупаем и как бездарно тратим.

Есть даже движение No Spending Challenge — на какое-то время люди вообще отказываются от покупок или придерживаются минимального дневного бюджета. Вот несколько вариантов, как это можно сделать.

Минимум покупок

Для начинающих. Ваша задача — делать как можно меньше оплат. Ограничьте количество покупок. Устройте соревнование с подругой или мужем «у кого меньше транзакций». Сравнивайте недели или даже месяцы. Потраченная сумма не важна, важно именно количество кассовых чеков. Уже одно это заставит вас тратить меньше.

Минимум расходов

Ограничьте дневной бюджет. Скажем, 500 рублей в день без учета квартплаты, бензина или лекарств, если вдруг понадобятся. Только ваши ежедневные расходы. На продукты, на одежду, на развлечения. Бодо Шефер в одной из своих книг рассказывает, что восемь месяцев жил на 5 марок в день. И когда сломалась ручка двери в автомобиле, ему приходилось пробираться внутрь через пассажирское сиденье.

Ноль расходов

Самый радикальный способ предлагает Карл Ричардс: «Проверьте, сколько дней вы продержитесь вообще без денег». Заранее купите проездной, заправьте машину, заполните холодильник. А дальше просто оставьте кошелек дома. Обед берите с собой, замените поход в кино прогулкой на свежем воздухе, вместо вечеринки пригласите друзей в гости на сеанс «Моно-полии».

Разгрузочный день

Моя подруга раз в неделю устраивает «День без еды» и пьет только воду. По аналогии можно устраивать «День без денег» —для поддержания тонуса. Цель этих упражнений — испытать себя на прочность в плане привязанности к импульсивным покупкам. Увидеть, как часто рука тянется за кошельком без особого повода. Сэкономленные деньги считайте призом — пополните банковский вклад или купите валюту для предстоящего отпуска.

Одежда

Одежда — лидер бесполезных трат. Эта категория уверенно входит в топ-3 расходов, которые девушки хотели бы сократить. Некоторые пишут: «Надеюсь, я «наемся» и этот вещевой голод закончится». Увы, этого может не произойти: всегда будут более модные, более новые и более дорогие вещи, поэтому менять привычки и сознание стоит уже сейчас.

Я не люблю покупать вещи, которые потом лежат без дела, умею этого избегать. Но так было не всегда.

После советского детства и более чем скромного студенчества первые деньги ужасно хотелось тратить на одежду. Когда появилась возможность путешествовать, шопинг стал обязательной частью программы. Из Нью-Йорка я привезла дополнительный чемодан. Номер в Риме заполонили пакеты. Я ездила на распродажи и в аутлеты. Места в шкафу катастрофически не хватало. Я постоянно перебирала вещи, ненужные отвозила маме или сдавала в комиссионку. И продолжала мучиться вечным «нечего надеть».

Как-то раз, продавая за бесценок три пары туфель на шпильках (очень нравилось их покупать, но никогда не нравилось носить), я набросала список всех вещей на продажу и посчитала сумму, в которую они мне обошлись. Цифра меня отрезвила — я могла бы провести две недели в роскошном отеле у моря. А настоящий переворот произошел после знакомства с философией минимализма — об этом уже писала выше. Я всё еще люблю покупать одежду, но делаю выбор в пользу качества и полезности. И больше не ношусь по магазинам в отпуске: вещь может не подойти, а вернуть ее не получится. Не спешу схватить что-то на распродаже. А самое главное — я могу уйти из магазина с пустыми руками. Раньше брала хоть что-то из принципа «не зря же пришла». Теперь могу обойти 15 магазинов, перемерить кучу всего и уйти ни с чем. Ну, как ни с чем — с деньгами. И это не про экономию. Это про контроль.

Не могу сказать, что я полностью излечилась, но прогресс определенно есть!

Какие приемы помогут вовремя остановиться и отложить ненужную покупку?

Следовать принципу «Сомневаешься — не бери»

Самый простой и самый действенный принцип. Увы, при всей простоте и очевидности его бывает недостаточно, не хочется так быстро сдаваться. Поэтому все остальные способы — это дополнительные меры.

Считать цену выхода вещи

Нарядное платье на новогоднюю вечеринку за 5 тысяч рублей. Надето один раз. Цена выхода — 5 тысяч рублей. Джинсы за 3 тысячи рублей. Надеты 100 раз. Цена выхода — 30 рублей. Мы зачастую готовы потратиться на вещь «на выход», а повседневную одежду берем недорогую. Хотя из расчета очевидно, что вкладывать стоит как раз в те вещи, которые будем носить регулярно.

Провести «Тест с незнакомцем»

Выручил меня на днях, когда я металась между двух пар сережек. Представьте рядом незнакомца, который держит в одной руке вашу покупку, а в другой — деньги. Что берете?.. Я ушла с деньгами, чему крайне рада! Потрачу их, когда буду уверена в выборе.

Пересчитать в рабочие часы

Переведите цену вещи в ваши рабочие часы. Сколько-сколько рабочих дней стоят эти прекрасные золотистые туфли?!

Задавать вопросы «Мне действительно нужна эта вещь?»

Для усиления эффекта задайте его себе несколько раз подряд. Этот вопрос очень выручает меня в IKEA. По пути кидаю в корзину все подряд, ибо устоять невозможно, но перед кассами останавливаюсь, перевожу дух и выкидываю 90% из тележки. Для одежды тоже помогает — пока чек не пробит, еще можно одуматься.

«А могу я это не покупать?»

Да, конечно, можете!

«Как еще я могу потратить эти деньги?»

Наверняка вам придет в голову что-то более полезное и воодушевляющее, чем брюки Zara из полиэстера.

Делать перерыв

Я редко сразу оплачиваю что-то — обычно откладываю покупку на кассе и иду на другой этаж или на соседнюю улицу. Если возвращаться лень, значит, не очень-то мне эта вещь нужна.

Поставить крупную цель

Купить квартиру, отправиться в круиз, отучиться неделю в креативной школе в Лондоне — мелкие траты сами отойдут на второй план. Внимание и деньги потекут в полезном перспективном направлении.