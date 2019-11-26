Индекс бизнес климата не изменился в Беларуси за последние три месяца

Источник материала: Ежедневник





Индекс бизнес климата Национального банка скорректированный на сезонность, не изменился: в августе-октябре 2019 года он составил 3,6%, как и за предыдущие три месяца.

Согласно данным Нацбанка, фактический ИБК в августе-октябре2019 года значительно замедлил темпы роста, снизившись по сравнению с показателем мая-июля 2019 года на 9,6 процентного пункта до 3,6%. Нисходящая динамика ИБК обусловлена сезонным снижением спроса, замедлением роста объемов производства, а также сокращением числа оптимистических ожиданий респондентов изменения данных показателей в предстоящие три месяца.Аналогичную динамику показывает скорректированный на сезонность сводный индекс экономических настроений (СИЭН), учитывающий специфику функционирования каждого вида деятельности, и в большей степени ориентированный на фактические объемы заказов на внутреннем и внешнем рынках, нежели на ожидания респондентов.

Как отмечает Нацбанк, экономическая конъюнктура вавгусте-октябре2019 годаулучшилась, благоприятной ее назвали 61,6% руководителей предприятий, что на 2,9 процентного пункта выше оценкимая-июля 2019 года. Экономическое положение своего предприятия отметили как удовлетворительное 70,8% руководителей предприятий, как плохое - 18,2% (в предыдущем отчетном периоде -70% и 19,8% соответственно).