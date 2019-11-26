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Украинцы нашли в фуре из Беларуси 27 тысяч пачек сигарет. Их вырезали бензопилой и болгаркой
Источник материала: Tut.by
Украинские пограничники бензопилой и болгаркой вырезали контрабандные сигареты из белорусской фуры. Об этом
В ночь на 25 ноября украинские пограничники и таможенники провели углубленную проверку фуры Scania, на которой через пункт пропуска «Дольск» белорус ехал в Украину. В результате досмотра в днище полуприцепа (под грузом) были обнаружили почти 27 тыс. пачек сигарет белорусского производства.
Чтобы достать сигареты, пограничникам пришлось при помощи бензопилы и болгарки демонтировать некоторые элементы конструкции грузовика. Изъятые сигареты оценили в почти 570 000 гривен (23 700 долларов), а прицеп в 160 000 гривен (6700 долларов).
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 204 УК Украины.
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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 204 УК Украины.
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