ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Квартиры в новостройках дорожают: узнали, почем сейчас квадратный метр на новых площадках Минска

27.11.2019 14:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Цены на новостройки не стоят на месте. Больше всего с начала года подорожали однокомнатные квартиры в классе «стандарт» и трехкомнатные квартиры классов «эконом» и «стандарт» — цена квадратного метра в них выросла на 8%. Итого средняя цена «квадрата» в обычной «однушке» будет стоить 1425 долларов. «Недалеко от них двухкомнатные квартиры в том же классе „стандарт“, средняя цена квадратного метра в них выросла на 6% к началу года и составила 1335 долларов», — рассказала Наталья Жалова, руководитель «Твоя столица. Новостройцентр» и добавила, что меньше всего подорожание квадратного метра коснулось одно- и двухкомнатных квартир «комфорт» и «престиж» класса — всего на 2%.

REALTY.TUT.BY изучил новые предложения на столичном рынке новостроек и посмотрел, почем нынче продается жилье.


В таблице ниже опубликованы средние цены квадратного метра в квартирах разных потребительских качеств — от класса «комфорт» до «престижа». Правда, цены минских застройщиков не всегда вписываются в эти рамки, поскольку у каждого свой подход к классификации того, что они строят.


Изображение: предоставлено ГК «Твоя Столица»

ЖК «Четыре сезона»

Самое свежее предложение на рынке новостроек — жилой комплекс «Четыре сезона». Строится он будет в Советском районе Минска в границах улиц Поселковая — Беды — Восточная. Застройщик — компания ООО «ТенкИнвест», известная возведением жилых комплексов «Акварель» и «Александров парк». Обе эти площадки были за МКАД: одна в Боровлянах, вторая — на въезде в них.


Изображение: с сайта 4sezona.by

Новый проект под названием «Четыре сезона» позиционируется как жилье «комфорт» класса. В жилой комплекс войдут четыре 16-этажных панельных дома с современными фасадами.

В отделе продаж рассказали, что строительство первого дома жилого комплекса начнется в первом квартале 2020 года. Сейчас идет подготовка площадки к строительству и расселение частного сектора. Однако квартиры уже продаются по жилищным облигациям. Первую партию квартир в количестве 30 штук застройщик предложил по акции «Ранее бронирование». Цена квадратного метра в однокомнатных стоила 1200 долларов, в двухкомнатных — 1150, трехкомнатных — 1080. Их уже разобрали.


Изображение: 4sezona.by

Сейчас в продаже только однокомнатные квартиры площадью 46−48 квадратных метров и двухкомнатные площадью 61−63 квадратных метра. Цена квадратного метра в «однушках» — 1200 -1260 долларов при 100% оплате и +30 долларов за «квадрат», если покупать в рассрочку. Так, самая маленькая однокомнатная квартира обойдется в 55,2 тысячи долларов в эквиваленте, если оплатить всю сумму сразу.


Изображение: с сайта 4sezona.by

Квадратный метр в двухкомнатных квартирах — 1150−1220 при 100% оплате и +30 долларов за каждый «квадрат», если покупать в рассрочку.

В отделе продаж сказали, что трехкомнатные квартиры поступят в продажу немного позже.

ЖК «MOD house»

За этим объектом общественность, заинтересованная в нетривиальном жилье, следила уже давно. Красивый дом, проект которого разработала архитектурная студия «Арх-Нуво», должна была строить компания «Белхантер» еще в 2017 году. За два года на стройке не было никаких подвижек, пока в 2019 году ООО «Белхантер» не выкупила группа компаний «ТАПАС». Новый застройщик изменил проект и уже успел вывести объект из котлована.


ЖК «MOD house», который позиционируется застройщиком как премиум-класс, будет состоять из жилой части, пристроенного паркинга на 112 автомобилей и административных помещений. В жилой части дома будет 96 квартир.

Цены в таблице:


Изображение: megapolisdom.by

Так, однокомнатная квартира в этом комплексе будет стоить 68,2 тысячи долларов, а двухкомнатная в 53 квадратных метра обойдется в 74,2 тысячи долларов в эквиваленте. Срок сдачи дома — 2 квартал 2021 года.

Дом в микрорайоне Красный Бор-2

Из новостроек класса «стандарт» можно рассматривать строящийся дом на пересечении улиц Лобанка и Мазурова в микрорайоне Красный Бор — 2. Застройщик — Завод эффективных промышленных конструкций, которым руководит Вадим Салей.


16-этажная односекционная каркасная высотка рассчитана на 143 квартиры, из них 80 — однокомнатных и 63 двухкомнатные квартиры.

Квартиры строятся долевым способом. Согласно проектной декларации, цена квадратного метра в однокомнатных квартирах площадью 34 квадратных метра — 1400 долларов в эквиваленте, площадью 48 квадратных метров — 1300. «Квадрат» в «двушках» площадью от 59- 61 квадратный метр обойдется в 1250 долларов в эквиваленте. Первоначальный взнос — 30% от полной стоимости квартиры.

Однокомнатная квартира в 34 квадратных метра обойдется в 47,6 тысячи долларов в эквиваленте.


Дом начали строить в марте 2019 года и планируют завершить в декабре 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посмотрели, почем сейчас считают квадратный метра в новостройках разных классов - от «стандарта» до «премиум».
 
Новости дня
Новости разные
 
Поставить белорусов на место? Что известно о нападении на отделение нашего посольства в Екатеринбурге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика