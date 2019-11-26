Квартиры в новостройках дорожают: узнали, почем сейчас квадратный метр на новых площадках Минска

Источник материала: Tut.by

Цены на новостройки не стоят на месте. Больше всего с начала года подорожали однокомнатные квартиры в классе «стандарт» и трехкомнатные квартиры классов «эконом» и «стандарт» — цена квадратного метра в них выросла на 8%. Итого средняя цена «квадрата» в обычной «однушке» будет стоить 1425 долларов. «Недалеко от них двухкомнатные квартиры в том же классе „стандарт“, средняя цена квадратного метра в них выросла на 6% к началу года и составила 1335 долларов», — рассказала Наталья Жалова, руководитель «Твоя столица. Новостройцентр» и добавила, что меньше всего подорожание квадратного метра коснулось одно- и двухкомнатных квартир «комфорт» и «престиж» класса — всего на 2%.

REALTY.TUT.BY изучил новые предложения на столичном рынке новостроек и посмотрел, почем нынче продается жилье.





В таблице ниже опубликованы средние цены квадратного метра в квартирах разных потребительских качеств — от класса «комфорт» до «престижа». Правда, цены минских застройщиков не всегда вписываются в эти рамки, поскольку у каждого свой подход к классификации того, что они строят.



Изображение: предоставлено ГК «Твоя Столица»

ЖК «Четыре сезона»

Самое свежее предложение на рынке новостроек — жилой комплекс «Четыре сезона». Строится он будет в Советском районе Минска в границах улиц Поселковая — Беды — Восточная. Застройщик — компания ООО «ТенкИнвест», известная возведением жилых комплексов «Акварель» и «Александров парк». Обе эти площадки были за МКАД: одна в Боровлянах, вторая — на въезде в них.



Изображение: с сайта 4sezona.by

Новый проект под названием «Четыре сезона» позиционируется как жилье «комфорт» класса. В жилой комплекс войдут четыре 16-этажных панельных дома с современными фасадами.

В отделе продаж рассказали, что строительство первого дома жилого комплекса начнется в первом квартале 2020 года. Сейчас идет подготовка площадки к строительству и расселение частного сектора. Однако квартиры уже продаются по жилищным облигациям. Первую партию квартир в количестве 30 штук застройщик предложил по акции «Ранее бронирование». Цена квадратного метра в однокомнатных стоила 1200 долларов, в двухкомнатных — 1150, трехкомнатных — 1080. Их уже разобрали.



Изображение: 4sezona.by

Сейчас в продаже только однокомнатные квартиры площадью 46−48 квадратных метров и двухкомнатные площадью 61−63 квадратных метра. Цена квадратного метра в «однушках» — 1200 -1260 долларов при 100% оплате и +30 долларов за «квадрат», если покупать в рассрочку. Так, самая маленькая однокомнатная квартира обойдется в 55,2 тысячи долларов в эквиваленте, если оплатить всю сумму сразу.



Изображение: с сайта 4sezona.by

Квадратный метр в двухкомнатных квартирах — 1150−1220 при 100% оплате и +30 долларов за каждый «квадрат», если покупать в рассрочку.

В отделе продаж сказали, что трехкомнатные квартиры поступят в продажу немного позже.

ЖК «MOD house»

За этим объектом общественность, заинтересованная в нетривиальном жилье, следила уже давно. Красивый дом, проект которого разработала архитектурная студия «Арх-Нуво», должна была строить компания «Белхантер» еще в 2017 году. За два года на стройке не было никаких подвижек, пока в 2019 году ООО «Белхантер» не выкупила группа компаний «ТАПАС». Новый застройщик изменил проект и уже успел вывести объект из котлована.





ЖК «MOD house», который позиционируется застройщиком как премиум-класс, будет состоять из жилой части, пристроенного паркинга на 112 автомобилей и административных помещений. В жилой части дома будет 96 квартир.

Цены в таблице:



Изображение: megapolisdom.by

Так, однокомнатная квартира в этом комплексе будет стоить 68,2 тысячи долларов, а двухкомнатная в 53 квадратных метра обойдется в 74,2 тысячи долларов в эквиваленте. Срок сдачи дома — 2 квартал 2021 года.

Дом в микрорайоне Красный Бор-2

Из новостроек класса «стандарт» можно рассматривать строящийся дом на пересечении улиц Лобанка и Мазурова в микрорайоне Красный Бор — 2. Застройщик — Завод эффективных промышленных конструкций, которым руководит Вадим Салей.





16-этажная односекционная каркасная высотка рассчитана на 143 квартиры, из них 80 — однокомнатных и 63 двухкомнатные квартиры.

Квартиры строятся долевым способом. Согласно проектной декларации, цена квадратного метра в однокомнатных квартирах площадью 34 квадратных метра — 1400 долларов в эквиваленте, площадью 48 квадратных метров — 1300. «Квадрат» в «двушках» площадью от 59- 61 квадратный метр обойдется в 1250 долларов в эквиваленте. Первоначальный взнос — 30% от полной стоимости квартиры.

Однокомнатная квартира в 34 квадратных метра обойдется в 47,6 тысячи долларов в эквиваленте.





Дом начали строить в марте 2019 года и планируют завершить в декабре 2020 года.