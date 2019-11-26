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Крутит педали. Пенсионер бьет рекорды езды на велосипеде

27.11.2019 14:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Крутит педали. Пенсионер бьет рекорды езды на велосипеде
Фото из открытых источников

82-летний житель Великобритании проехал на велосипеде миллион миль и стал первым человеком в истории своей страны, кому это удалось. Мужчина страстно увлечён спортом и только с начала 2019 года преодолел дистанцию, эквивалентную 37 расстояниям между Брестом и Минском.

Расс Мантл - отставной государственный служащий из Олдершота. Он проработал в Департаменте, занимающемся охраной окружающей среды, четверть века, а на пенсию вышел в 1994 году. Мужчина никогда не был женат. Его единственная и настоящая любовь - велосипед.

Он впервые сел за руль в 1951 году. С 1952 года начал фиксировать количество преодолённых миль (1 миля = 1,6 километра).

«Когда я только начал этим заниматься, у меня был простейший измеритель скорости и пробега, который во время движения издавал звук «тик-так». В 1990-е годы я заменил его на современный прибор, который зафиксирован на руле», - слова британца приводит издание The Telegraph.

Все эти десятилетия мужчина тщательно фиксирует в своём дневнике каждый день, проведённый на велосипеде. В нём есть записи о поездках из дома на работу и обратно, об участии в гонках и соревнования, турах по Европе и Америке. Дневник настолько подробный, что в нём даже отражена информация о температуре воздуха и направлении ветра, а также кафе в тех местах, мимо которых британец проезжал.

За почти 70 лет мужчина проехал на велосипеде в общей сложности более 1 миллиона миль, или около 1,6 млн километров в пересчёте. Это примерно 4650 расстояний между Брестом и Минском. Свыше 4 расстояний между Землёй и Луной.

Крутит педали. Пенсионер бьет рекорды езды на велосипеде
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В машине нет смысла

Ежегодно мужчина преодолевал в среднем по 14 925 миль. В какой-то период, вспоминает Мантл, он начал делать по 400 миль каждую неделю.

«В 90-е годы я однажды проехал 265 миль за одни сутки. Это мой личный рекорд. Я съездил из Олдершота в Монмутшир в Уэльсе и обратно».

В рекордном для себя 2001 году Расс Мантл проехал 22 550 миль. Это всё равно что побывать в кругосветном путешествии.

Свою миллионную милю британец «накрутил» в ноябре 2019 года.

У мужчины пять любимых велосипедов. Четыре года назад он избавился от своего автомобиля. На нём пенсионер наезжал в год не более 50 миль. Смысла держать авто и тратиться на его содержание нет никакого.

Крутит педали. Пенсионер бьет рекорды езды на велосипеде
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Доктора поумерили пыл

Три года назад во время поездки в Уэльс мужчине внезапно стало плохо. Его экстренно госпитализировали. Доктор провёл обследование и заявил: у мужчины был сердечный приступ. Британец не мог в это поверить. Для него информация стала шоком. По его словам, он провёл в больнице восемь дней и с тех пор немного побаивается ездить на велосипеде в прежнем темпе.

Однако совсем отказываться от любимого занятия Мантл не собирался. Поэтому он продолжает кататься, просто в более неторопливой манере.

«Если вы становитесь старше, это не значит, что нужно отказываться от велосипеда или ездить меньше».

Несмотря на то что годы берут своё и сегодня мужчина уже не может бить свои предыдущие рекорды, он не расстаётся с велосипедом. С начала года он проехал 8000 миль (примерно столько - между Лиссабоном и Владивостоком). Крутить педали для него - синоним к слову «жизнь». Друзья даже придумали пенсионеру яркое прозвище - «Мантл - пожиратель миль».

 
Теги: Брест
 
 
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