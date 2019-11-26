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Власти не согласны с МВФ в вопросе проведения реформ

27.11.2019 14:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр экономики Максим Ермолович ответил на вопросы журналистов после обсуждения бюджета на следующий год в Палате представителей.

- Вы говорили, что один из главных вопросов, который стоит перед экономикой, - это демографический вызов, связанный с сокращением трудоспособного населения и с тем, что соседние страны конкурируют за трудовые ресурсы, в том числе нашей страны. Как вы видите решение этой проблемы? - спросили у министра.

- У нас достаточно масштабная программа демографической безопасности, которая финансируется за счет средств республиканского и местных бюджетов. И там есть целый набор мер, которые направлены на то, чтобы обеспечить эту безопасность. Необходимо повышать качество образования у нас в стране, необходимо в дальнейшем создавать высокопродуктивные рабочие места и давать новые импульсы для развития частного сектора. 

Повышать эффективность государственных предприятий. Это единственный выход, чтобы заработная плата росла в нашей экономике быстрее, чем это происходит в соседних экономиках. Поэтому единственный способ решить эту проблему - это ускоренные темпы экономического роста и выход на решение задачи в 100 миллиардов ВВП к 2025 году.

Министр высказался и по поводу МВФ и реформ.

- Поддержка МВФ может предоставляться для двух целей. Во-первых, для стабилизации макроэкономической ситуации, чего нам ни в текущем году, ни в следующем я, надеюсь, не потребуется. И второе - на реализацию пакета структурных реформ. 

Что касается структурных реформ, то вы видите, что изменения уже есть. Меняется и система управления и государственными предприятиями, делаются шаги по повышению эффективности государственного сектора. Много решений принято в области сельскохозяйственного производства. Президентом нашей страны на совещании в Витебской области даны четкие инструкции по тому, как развивать сельское хозяйство, в том числе озвучена тема приватизации сельскохозяйственных предприятий. 

Поэтому мне кажется, что и политическое решение, и потенциал для реализации целого комплекса мероприятий, направленных на ускоренный экономический рост, сбалансированный бюджет, снижение госдолгов, - все эти решения приняты. 

Насколько это устраивает на сегодня наших партнеров по МВФ, то можно сказать однозначно, что они хотели бы видеть более быстрые реформы в государственном секторе, хотели бы видеть более активное повышение тарифов на услуги ЖКХ для компенсации затрат на их оказание и сокращение бюджетной поддержки населения. 

Я думаю, что здесь мы пока расходимся именно по скорости этих действий. И перспектив того, что мы придем к согласию по этим двум позициям в следующем году, я не вижу.
 
 
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Министр экономики Максим Ермолович ответил на вопросы журналистов после обсуждения бюджета на следующий год в Палате представителей.
 
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