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Oops! На МКС сломались все туалеты
Источник материала: Партизан
На борту МКС не работает ни один туалет, астронавты вынуждены пользоваться «памперсами», следует из переговоров экипажа с наземными специалистами, трансляция которых ведется НАСА.
туалет на МКС
На МКС находятся два туалета российского производства: ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) в российском модуле «Звезда» и WHC в американском модуле Tranquility.
Кроме того, туалеты имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях «Союз», но они используются в ходе автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС.
Как сообщил командир МКС итальянец Лука Пармитано, сейчас WHC не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а АСУ не используется из-за сигнализации переполненного бака, передает РИА «Новости».
Пармитано спросил у хьюстонского центра управления полетами о возможности астронавтам временно использовать устройства для сбора мочи UCD. Разрешение было получено.
При этом неизвестно, пользуются ли «памперсами» российские космонавты.
Как позднее сообщил Пармитано специалист хьюстонского центра управления полетами, туалет в модуле Tranquility снова можно использовать.
Роскосмос подтвердил, что туалет на американском сегменте МКС вышел из строя ночью и экипаж занимается его ремонтом. При этом в российской госкорпорации отметили, что туалет в российском сегменте исправен.
Сейчас на МКС полет совершают также россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр.
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На борту МКС не работает ни один туалет, астронавты вынуждены пользоваться «памперсами», следует из переговоров экипажа с наземными специалистами, трансляция...
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