ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Черная" среда белорусского рубля

27.11.2019 13:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Обвалом к многомесячным минимумам завершились торги 27 ноября для белорусского рубля

"Черная" среда белорусского рубля
Белорусский рубль девальвировался к евро, доллару и российскому рублю уже пятый раз подряд, но сегодня он ослабел больше, чем за предыдущие четыре дня.

Валютная корзина подорожала всего за один день на 1,21%. Её значение вернулось к уровням начала мая 2019 года (хороший график изменения валютной корзины).

С начала недели стоимость корзины валют выросла на 1,94% до максимума почти за семь месяцев.

Доллар укрепился уже седьмой раз подряд. Сегодня на БВФБ американец рванул вверх сразу на 0,0217 BYN до 2,0957 BYN/USD. Это максимальное значение за 79 дней. А с начала месяца зелёный подорожал уже на 0,0440 BYN.

Курс евро растёт уже девять торговых сессий подряд. Сегодня его курс подскочил сразу на 0,0271 BYN до 2,3106 BYN/EUR.

Если по итогам вчерашних торгов европейская валюта поднялась до максимума за 25 дней, то сегодня её курс уже на максимуме за 79 дней. Хорошая прибавка всего за один день. А с начала ноября курс евро вырос на 0,0208 BYN.

Курс российского рубля улетел вверх сильнее других валют. Так, его значение выросло на 0,0418 BYN до 3,2804 BYN/100 RUB.

Рубль РФ с начала ноября подорожал уже на 0,0659 BYN и оказался на максимуме за 230(!) дней.

Центробанк России

Примечательно, что на торгах Московской биржи всё тихо и спокойно. Доллар торгуется вблизи отметки 64,00 российских рублей. Евро — вблизи 70,40 российских рублей.

Банк России ещё не опубликовал официальные курсы на завтра, но на МосБирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара сложился на уровне 63,9722 RUB/USD. Всего на 5 копеек ниже официального курса на сегодня. 

Курс евро на бирже опустился примерно на 10 копеек до 70,42 RUB/EUR.
 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обвалом к многомесячным минимумам завершились торги 27 ноября для белорусского рубля
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно, как изменится начисление семейного капитала в 2020 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика