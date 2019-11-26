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Наташи предпочитают Турцию, Анны — Армению, а Елены — Китай

27.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Турции русских девушек принято называть «Наташами». Наташам посвящают песни и засыпают их комплиментами. Сервис путешествий посчитал, девушки с какими именами чаще всего летают в Турцию, а также другие страны.

Наташи предпочитают Турцию, Анны — Армению, а Елены — Китай

Были изучены все приобретенные за год авиабилеты, начиная с 1 ноября 2018. Были вместе посчитаны туристки с именами Наталья и Наталия. Также выяснилось, какие страны выбирают женщины с другими прекрасными именами.

Конечно, было много Татьян, Екатерин, Ирин, но больше всех путешествовали Елены, Натальи и Ольги.

Оказалось, что в Турцию на самом деле летит больше всего путешественниц с именем Наташа. Их немного больше, чем Лен. Натальи также чаще других летают в Грузию и Украину.

Анны предпочитают Армению и Китай. Азербайджан популярен среди Татьян, а Таджикистан, Китай и Болгария чаще всего принимают Елен.

Оказалось, что почти на каждом рейсе в популярные туристические места есть Натальи, Ольги, Татьяны, Ирины и Светланы.

Источники: tutu.ru, sb.by

 
 
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В Турции русских девушек принято называть «Наташами». Наташам посвящают песни и засыпают их комплиментами. Сервис путешествий посчитал, девушки с какими
 
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