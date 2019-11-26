Источник материала: Новости Волковыска

Волковысский лесхоз организует елочные базары в Волковыске на площади им. Ленина и на ул. Панковой на стоянке автотранспорта, в г.п. Красносельский на асфальтной площадке ООО «ВТС Партнер», в г.п. Россь на территория, прилегающей к детской игровой площадке.

Елочные ярмарки откроются 21 декабря и будут работать до 31 декабря включительно.

Стоимость новогоднего дерева высотой до метра будет 11 рублей (в прошлом году 10 рублей), от 1 до 2 м - 14 руб. против 13 в прошлом, от 2 до 3 м - 22 рубля (в 2018 году 20 руб.) и букет новогодний – 2,5 рубля вместо 2,5.