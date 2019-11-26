Источник материала: Новости Волковыска

Новый резидент индустриального парка «Великий камень», дочерняя структура швейцарской компании Hess, намерена создать на базе парка производство электрического пассажирского транспорта.

Первый производственный корпус компании был открыт в Смолевичском районе, ей присвоили статус резидента. Первоначально планируется выпускать 45-50 кузовов автобусов, а в дальнейшем – около 40 электробусов.

Транспорт не будет выбрасывать в окружающую среду углекислый газ, а также будет обладать тихим ходом. Батареи на крыше будут заряжаться на конечной остановке за несколько минут.

Компания намерена выйти на полный цикл производства в 2021 году. Вся продукция будет экспортироваться.

К концу 2020 года в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" будут функционировать около 30 предприятий, сообщил глава администрации парка Александр Ярошенко.

На территории белорусско-китайского индустриального парка действует особый правовой режим, который обеспечивает комфортные условия для ведения бизнеса.