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Игроки «Юности» очень эмоционально реагировали на судейство в Лиге чемпионов. Показываем, почему
Источник материала: Tut.by
Противостояние минской «Юности» и мюнхенского «Ред Булла» вошло в историю не только благодаря самому факту первого в истории выхода белорусской команды в плей-офф Лиги чемпионов после увеличиния групп до четырех команд, но и из-за эмоциональной реакции игроков белорусского чемпиона на решения судей.
Напомним, что встречи завершились со счетом 3:2 и 6:0 в пользу немецкой команды, а по ходу третьего матча хоккеисты «Юности» неоднократно высказывали недовольство работой судей. Закончилось все в итоге массовой дракой.
Представители минской команды подготовили подборку моментов, когда по их версии судья игнорировал нарушения, а также предложили еще раз посмотреть момент с отмененным голом в первой встрече. Если бы шайба была засчитана, то «Юность» повела бы 3:0.
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Противостояние минской «Юности» и мюнхенского «Ред Булла» вошло в историю не только благодаря самому факту первого в истории выхода белорусской команды в...
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