ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игроки «Юности» очень эмоционально реагировали на судейство в Лиге чемпионов. Показываем, почему

27.11.2019 15:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Противостояние минской «Юности» и мюнхенского «Ред Булла» вошло в историю не только благодаря самому факту первого в истории выхода белорусской команды в плей-офф Лиги чемпионов после увеличиния групп до четырех команд, но и из-за эмоциональной реакции игроков белорусского чемпиона на решения судей.


Фото: TUT.BY

Напомним, что встречи завершились со счетом 3:2 и 6:0 в пользу немецкой команды, а по ходу третьего матча хоккеисты «Юности» неоднократно высказывали недовольство работой судей. Закончилось все в итоге массовой дракой.

Представители минской команды подготовили подборку моментов, когда по их версии судья игнорировал нарушения, а также предложили еще раз посмотреть момент с отмененным голом в первой встрече. Если бы шайба была засчитана, то «Юность» повела бы 3:0.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Противостояние минской «Юности» и мюнхенского «Ред Булла» вошло в историю не только благодаря самому факту первого в истории выхода белорусской команды в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украинцы нашли в фуре из Беларуси 27 тысяч пачек сигарет. Их вырезали бензопилой и болгаркой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика