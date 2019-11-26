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Зарплаты – выше: депутаты парламента Беларуси приняли бюджет на 2020 год
27.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Поднять зарплаты бюджетникам и усилить финансирование социального сектора. Сегодня в Беларуси депутаты во втором чтении приняли
Документ сформирован с дефицитом. В следующем году сократят финансирование и поддержку предприятий. Это поможет снизить нагрузку на бюджет. А вот цена на газ в нем заложена такая же, как и в этом году – 127 долларов за тысячу кубометров. В Министерстве финансов рассчитывают поднять ее до средней по экономике.
Расходы на оплату труда составили более трети от бюджета на следующий год.
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Документ сформирован с дефицитом. В следующем году сократят финансирование и поддержку предприятий. Это поможет снизить нагрузку на бюджет. А вот цена на газ в нем...
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