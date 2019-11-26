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Зарплаты – выше: депутаты парламента Беларуси приняли бюджет на 2020 год

27.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Поднять зарплаты бюджетникам и усилить финансирование социального сектора. Сегодня в Беларуси депутаты во втором чтении приняли бюджет на следующий год, передает «МИР 24».

Документ сформирован с дефицитом. В следующем году сократят финансирование и поддержку предприятий. Это поможет снизить нагрузку на бюджет. А вот цена на газ в нем заложена такая же, как и в этом году – 127 долларов за тысячу кубометров. В Министерстве финансов рассчитывают поднять ее до средней по экономике.

«Наполнение других расходов социального характера и расходов, обеспечивающих деятельность бюджетных организаций, также возрастает довольно существенно. Это позволяет нам полагать, что качество бюджетных услуг будет продолжать повышаться в следующем году, особенно в сфере образования и здравоохранения», – отметил министр финансов республики Максим Ермолович.

Расходы на оплату труда составили более трети от бюджета на следующий год.



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Документ сформирован с дефицитом. В следующем году сократят финансирование и поддержку предприятий. Это поможет снизить нагрузку на бюджет. А вот цена на газ в нем...
 
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