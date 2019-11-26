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Президент Беларуси поздравил народную артистку России Галину Польских с юбилеем
Источник материала: СТВ
Новости России. Юбилей празднует народная артистка РСФСР Галина Польских.С 80-летием ее поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Практически все детство будущую звезду кинематографа воспитывала бабушка, которая ради этого переехала из Беларуси в Москву. Отец Польских еще в начале Великой Отечественной погиб на фронте, а мама скончалась от туберкулеза. Артистка за всю жизнь сыграла несколько сотен ролей.
Среди знаковых картин – «По семейным обстоятельствам», «Дикая собака Динго», «Я шагаю по Москве». Но самым запоминающимся и любимым зрителями стал образ героини Маруси в фильме «Белые росы», съемки которого проходили на «Беларусьфильме».
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Новости России. Юбилей празднует народная артистка РСФСР Галина Польских.С 80-летием ее поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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