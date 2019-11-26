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Минфин не видит перспектив для новой программы с МВФ в 2020 году

27.11.2019 15:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Минфин не видит перспектив для новой программы с МВФ в 2020 году

По его словам, стороны не договорятся по основным разногласиям, связанным с более активным повышением тарифов на ЖКХ.

«Мы пока расходимся именно по скорости этих действий. Перспектив того, что мы придем к согласию по этим двум позициям в следующем году, я не вижу», — сказал Максим Ермолович, передает БелТА.

Надо отметить, что именно скорость повышения на тарифы ЖКХ была названа в качестве основной причины отказа президента от программы с МВФ в 2016 году. При этом Александр Лукашенко ранее подчеркивал, что в целом противоречий между сторонами, за исключением скорости преобразований, нет.

Ранее Максим Ермолович заявлял, что переговоры по программе МВФ могли бы пройти в 2020 году, однако уже в ходе панельной дискуссии на KEF-2019 в начале месяца был более осторожен в оценке перспектив, пишет reform.by. Он тогда предложил задуматься, а нужны ли стране средства на условиях, которые предлагает МВФ. Тогда же он связал потребность в программе фонда со скоростью реформ. Если они ускорятся, то будут нужны дополнительные деньги. «Пока, с теми темпами, что есть сейчас бюджет справляется», — сказал министр в начале месяца, имея ввиду текущие темпы преобразований в стране.

Вместо программы фонда Беларусь продолжит привлекать средства путем размещения суверенных облигаций. В следующем году планируется привлечь на внешних рынках 1,35 млрд долларов для рефинансирования выплат по внешнему долгу.

 
 
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По его словам, стороны не договорятся по основным разногласиям, связанным с более активным повышением тарифов на ЖКХ.
 
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