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Минфин не видит перспектив для новой программы с МВФ в 2020 году
27.11.2019 15:09 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По его словам, стороны не договорятся по основным разногласиям, связанным с более активным повышением тарифов на ЖКХ.
«Мы пока расходимся именно по скорости этих действий. Перспектив того, что мы придем к согласию по этим двум позициям в следующем году, я не вижу», — сказал Максим Ермолович, передает
Надо отметить, что именно скорость повышения на тарифы ЖКХ была названа в качестве основной причины отказа президента от программы с МВФ в 2016 году. При этом Александр Лукашенко ранее подчеркивал, что в целом противоречий между сторонами, за исключением скорости преобразований, нет.
Ранее Максим Ермолович заявлял, что переговоры по программе МВФ могли бы пройти в 2020 году, однако уже в ходе панельной дискуссии на KEF-2019 в начале месяца был более осторожен в оценке перспектив, пишет
Вместо программы фонда Беларусь продолжит привлекать средства путем размещения суверенных облигаций. В следующем году планируется привлечь на внешних рынках 1,35 млрд долларов для рефинансирования выплат по внешнему долгу.
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По его словам, стороны не договорятся по основным разногласиям, связанным с более активным повышением тарифов на ЖКХ.
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