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Как белорусы ведут себя в Сети: подробная статистика
Источник материала: Tut.by
Почти половине белорусских детей приходили приглашения дружить от незнакомых людей в соцсетях, а около 47% почтового трафика в стране занимает спам — об этом свидетельствуют результаты исследований «Лаборатории Касперского» за 2019 год.
По данным опроса «Лаборатории Касперского», которые компания представила сегодня на конференции в Минске, наиболее популярными интернет-сервисами у белорусов в 2019 году стали услуги онлайн-банкинга (ими пользуются 75% участников опроса), облака для хранения данных (63%), бесплатные сервисы с аудио- и видеоконтентом (40% ), а также онлайн-игры (37%).
Самой популярной соцсетью является «ВКонтакте» (82% отметили, что пользуются ей). За ней следуют YouTube (79%), «Одноклассники» (67%), Instagram (63%) и Facebook (51%). Кроме того, 73% белорусов отметили, что подписаны на тех или иных блогеров.
Среди мессенджеров первенство удерживает Viber (97% пользуются именно им), также белорусы используют чаты во «ВКонтакте» (76%), общаются с помощью WhatsApp (46%), через Skype (44%) и Telegram (39%).
Киберугрозы и типичные ошибки белорусов в Сети
К сожалению, отмечают специалисты компании, белорусы не всегда соблюдают осторожность в вопросах безопасности. Так, 47% разрешает приложениям на телефоне доступ к микрофону и камере. А 63% предпочитают регистрироваться на сайтах или в сервисах с помощью аккаунта в социальной сети, а не создавать новую учетную запись.
11% опрошенных признались, что передавали логин и пароль для входа в рабочий аккаунт коллегам, не являющимся представителями службы технической поддержки, и 72% после этого не стали менять пароль на новый. 25% скачивали за последний год нужные для работы приложения или программы с неофициальных ресурсов. А 6% использовали корпоративный почтовый адрес для регистрации на сайтах для решения вопросов, не связанных с работой.
«С точки зрения информационной безопасности как бизнеса, так и частных пользователей, сегодня наиболее слабым звеном остается сам человек. Зачастую злоумышленникам не приходится ничего взламывать, они прибегают к старой как мир социальной инженерии — в результате люди сами выдают им все нужные данные. Только по данным нашего опроса, 23% пользователей в Беларуси используют для всех личных интернет-аккаунтов один и тот же пароль. И только треть сотрудников информируют соответствующий департамент о случаях заражения корпоративного устройства. В ближайшие годы ландшафт угроз будет меняться, и рисков для пользователей будет предостаточно. Кибермошенники постоянно осваивают новые платформы и изобретают новые тактики. Вот почему мы считаем, что цифровая грамотность для сотрудников и рядовых пользователей важна в той же степени, что и надежное защитное решение», — отметил Дмитрий Кудревич, представитель «Лаборатории Касперского» в Беларуси.
Эксперт также дал несколько простых советов, которые помогут хотя бы минимально обезопасить себя:
Детская безопасность в Сети
Дети и подростки являются активными пользователями Сети. Так, по данным того же опроса «Лаборатории Касперского», у 57% белорусских детей в возрасте 7−9 лет уже есть собственный смартфон или планшет. К 15−18 годам эта цифра вырастает до 97%. 23% детей в возрасте 7−18 лет проводят с гаджетом почти все свободное время, при этом 30% родителей признались, что никак не контролируют и не ограничивают продолжительность использования ребенком гаджетов.
74% родителей отметили, что их дети пользуются теми или иными социальными сетями. При этом почти 30% школьников знакомились в них с новыми людьми. 43% детей в возрасте 7−18 лет приходили приглашения дружить от незнакомых людей. В 12% случаев им приходили предложения дружить от незнакомых взрослых.
Как отметил Константин Игнатьев, эксперт «Лаборатории Касперского» по детской безопасности в интернете, важно помогать ребенку разобраться с тем, как устроена сеть, и предупредить его о том, с какими угрозами он может столкнуться, — например, потерей личных данных из-за вируса.
В числе негативных последствий неконтролируемого использования Сети детьми родители назвали чрезмерное увлечение онлайн-играми и игровую зависимость (17%), просмотр материалов для взрослых (17%), совершение нежелательных покупок онлайн и подписки на платные сервисы (15%), кражу паролей либо аккаунтов в социальных сетях или играх (6%), а также потерю личных данных из-за вирусов (5%).
«Тема безопасного пребывания детей в интернете самым непосредственным образом связана с вопросами соблюдения основных прав ребенка — таких, как право свободно выражать свое мнение и получать доступ к информации, право на защиту от незаконного посягательства на честь и репутацию, если, конечно, это не идет в разрез с его интересами. При разумном и грамотном использовании интернет способствует развитию ребенка, помогая ему учиться и общаться со сверстниками, но без должного контроля может стать источником различных угроз. В этой связи важно информировать детей и их родителей об опасности стать жертвой в цифровом пространстве и прививать им навыки безопасного пользования интернет-инструментами, — отметил Дмитрий Шилин, старший координатор по защите детства в ЮНИСЕФ в Республике Беларусь. — В 2019 году Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) представил данные анонимного опроса среди 170 тысяч подростков из десятков стран мира. Более трети из них отметили, что подвергались травле в интернете».
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«Лаборатория Касперского» рассказала, с чем сталкиваются в сети белорусы, и как этого можно избежать.
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